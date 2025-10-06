Mehr Lernlust in der Steiermark, doch den Bildungsträgern fehlt das Geld

Die Erwachsenenbildung in der Steiermark boomt: Mehr Teilnehmer, mehr Interesse. Doch hinter der erfreulichen Bilanz stehen ernste Sorgen, fehlendes Personal, steigende Kosten und Kürzungen setzen die Branche unter Druck.

Die Steirer wollen lernen: 27.744 Bildungsangebote und über 378.000 Teilnahmen verzeichnet die aktuelle Erhebung des Bildungsnetzwerks Steiermark, ein Plus von zwölf Prozent gegenüber dem Vorjahr. Besonders gefragt waren Kurse aus den Bereichen Gesundheit, Kultur und Umwelt. Von Yoga über kreative Schreibwerkstätten bis hin zu nachhaltiger Landwirtschaft, lebenslanges Lernen bleibt im Trend. Doch trotz der positiven Zahlen zeigt sich: Die Erwachsenenbildung kämpft mit großen Herausforderungen. Immer mehr Menschen wollen sich weiterbilden, gleichzeitig fehlen Geld und Personal, um das Angebot aufrechtzuerhalten.

©lueflight Kerstin Slamanig, Geschäftsführerin des Bildungsnetzwerkes warnt, dass immer weniger Mitarbeiter immer mehr leisten müssen.

Bildung unter Druck

„Immer weniger Mitarbeiter müssen immer mehr Angebote stemmen“, warnt Kerstin Slamanig, Geschäftsführerin des Bildungsnetzwerks. Laut aktueller Erhebung ist die Zahl der Beschäftigten um sechs Prozent gesunken, seit 2020 sind fast 1.000 Trainer weniger aktiv. Auch das Bildungsmanagement hat sich halbiert. Der Grund: Unsichere Arbeitsbedingungen und sinkende Budgets. Während die Nachfrage steigt, werden Fördergelder gekürzt und Kosten für Räume, Energie und Materialien teurer. Viele Einrichtungen kämpfen ums finanzielle Überleben.

Bildung ist Zukunft

Dabei ist Erwachsenenbildung entscheidend für die Zukunft, etwa beim Nachholen des Pflichtschulabschlusses oder im Umgang mit Digitalisierung und Künstlicher Intelligenz. „Bildung ist der Schlüssel zur Zukunft“, betont Landeshauptmann-Stellvertreterin Manuela Khom. Aktuell holen rund 300 Menschen pro Jahr in der Steiermark ihren Pflichtschulabschluss nach. Doch laut der PIAAC-Studie kann ein Drittel der Erwachsenen nicht sinnerfassend lesen, ein alarmierendes Zeichen, wie wichtig zugängliche Bildungsangebote bleiben.