Gefährliches Überholmanöver: Polizei sucht Lenker nach Unfall in Hartl

Ein 34-jähriger Radfahrer kam in Hartl zu Sturz, nachdem ihn ein Autolenker mit seinem Fahrzeug viel zu knapp überholt hatte. Der Lenker fuhr einfach weiter, nun bittet die Polizei um Hinweise aus der Bevölkerung.

Ein gefährliches Überholmanöver sorgte Sonntagabend, dem 5. Oktober, in Untertiefenbach (Bezirk Hartberg-Fürstenfeld) für Aufregung. Gegen 18.10 Uhr war ein 34-jähriger Radfahrer auf der B54 Richtung Kaindorf unterwegs, als ihn ein grüner Pkw mit äußerst geringem Seitenabstand überholte. Vor Schreck verlor der Radfahrer die Kontrolle über sein Fahrrad und stürzte. Zu einer Berührung zwischen Auto und Rad kam es zwar nicht, dennoch erlitt der Mann leichte Verletzungen. Er wurde nach der Erstversorgung ins Krankenhaus Hartberg gebracht.

Fahrer flüchtete vom Unfallort

Anstatt anzuhalten, setzte der Lenker seine Fahrt einfach fort. Laut Angaben des Radfahrers kam im selben Moment auch ein Fahrzeug aus der Gegenrichtung, möglicherweise könnten die Insassen dieses Wagens wichtige Hinweise liefern. Wer hat am Sonntagabend, dem 5. Oktober, zwischen 18.00 und 18.15 Uhr auf der B54 bei Untertiefenbach einen grünen Pkw beobachtet oder kann Angaben zur Identität des Fahrers machen? Sachliche Hinweise sind an die Polizeiinspektion Kaindorf erbeten.