60 cm Neuschnee: So winterlich zeigen sich der Dachstein und die Planai

Frau Holle war fleißig! 60 Zentimeter Neuschnee hüllen den Dachstein in Weiß, und auch die Planai glitzert unter einer frischen Schneedecke. Schneefräsen und Schaufeln sind im Dauereinsatz.

Während im Tal noch bunte Blätter fallen, zeigt sich das Ennstal in den Bergen bereits winterlich. Am Dachstein meldet das Team von dem Dachsteingletscher Schladming 60 Zentimeter Neuschnee: „60 cm Neuschnee bei der Dachstein-Bergstation! Heute sind Schneefräsen und Schneeschaufeln im Dauereinsatz!“ Und auch die Planai-Bergstation ist längst weiß eingehüllt. Was nach Weihnachten aussieht, ist Anfang Oktober Realität – die Skisaison rückt gefühlt jeden Tag näher. Seit dem Morgengrauen herrscht Hochbetrieb: Mit Schneefräsen, Schaufeln und viel Einsatz wird geräumt, geschaufelt und gefräst, damit Wege und Anlagen begehbar bleiben.

Winterwunderland am Dachstein: Bei der Bergstation liegen rund 60 Zentimeter Neuschnee. Schneefräsen und Schaufeln sind im Dauereinsatz. Auch die Planai ist angezuckert: Eine frische Schneedecke hüllt die Bergstation in Weiß.

Schneefall für heute noch nicht vorbei

Ein Blick auf die Webcam zeigt: Es schneit weiter – zumindest heute noch. Große Flocken tanzen über den Berggipfeln, die Landschaft ist wie in Zucker getaucht. Laut den Meteorologen der GeoSphere Austria liegt die Schneefallgrenze heute meist um 1.400 Meter. Doch das Winterintermezzo ist nur von kurzer Dauer: „Morgen steigt die Schneefallgrenze auf über 2.000 Meter an,“ so die Wetterexperten.