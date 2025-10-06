Verkehrsunfall auf der Radlpassbundesstraße forderte zwei Verletzte

Ein Verkehrsunfall auf der B76 im Bereich Schweizerhöhe sorgte am Sonntagabend für einen Einsatz der Feuerwehren Schamberg und Frauental. Zwei Personen wurden verletzt, die Straße musste kurzzeitig gesperrt werden.

Einsatzkräfte der Feuerwehr Schamberg und Frauental sicherten die Unfallstelle auf der B76 ab und unterstützten das Rote Kreuz bei der Versorgung der Verletzten.

Am Sonntag, dem 5. Oktober 2025, wurde gegen 18.55 Uhr Alarm ausgelöst: Die Freiwilligen Feuerwehren Schamberg und Frauental rückten mit dem Einsatzstichwort „T10 – Verkehrsunfall mit eingeklemmter Person“ auf die B76, die Radlpassbundesstraße, aus. Der Unfall ereignete sich im Bereich der sogenannten Schweizerhöhe. Beim Eintreffen der ersten Einsatzkräfte konnte rasch Entwarnung gegeben werden. Entgegen der ersten Meldungen war keine Person in den Fahrzeugen eingeklemmt. Zwei Autos sind im Kreuzungsbereich zusammengestoßen, wobei zwei Personen unbestimmten Grades verletzt wurden. Das Rote Kreuz übernahm die Erstversorgung direkt an der Unfallstelle und brachte die Verletzten anschließend ins Krankenhaus.

©FM Katja Hartinger/FF Schamberg | Während der Arbeiten musste die B76 im Bereich Schweizerhöhe vorübergehend gesperrt werden. Nach rund 1,5 Stunden war der Einsatz beendet.

Straße vorübergehend gesperrt

Während der Arbeiten der Einsatzkräfte musste die B76 kurzfristig gesperrt werden. Die Feuerwehr sicherte die Unfallstelle ab, stellte den Brandschutz sicher und sorgte für die Ausleuchtung der Straße. Nur so konnte ein gefahrloses Arbeiten bei Dunkelheit gewährleistet werden. Neben der Absicherung unterstützten die Feuerwehrleute auch das Rote Kreuz bei der Versorgung der Verletzten. Außerdem wurden ausgelaufene Betriebsmittel gebunden und Fahrzeugteile entfernt, um die Straße wieder sicher befahrbar zu machen.

Einsatz nach rund 1,5 Stunden beendet

Nach etwa eineinhalb Stunden war der Einsatz abgeschlossen. Die beiden Feuerwehren konnten wieder in ihre Rüsthäuser einrücken. Im Einsatz standen die FF Schamberg, die FF Frauental, das Rote Kreuz, die Polizei sowie ein Abschleppdienst.