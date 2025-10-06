Schwerer Arbeitsunfall auf der A9: Arbeiter von Bagger eingeklemmt

Auf der Pyhrnautobahn bei Kammern (Bezirk Leoben) kam es Montagnachmittag, dem 6. Oktober, zu einem schweren Arbeitsunfall. Ein 39-jähriger Arbeiter wurde von einem umstürzenden Bagger erfasst und schwer verletzt.

Einsatz auf der A9: Ein 39-jähriger Arbeiter wurde bei Grabungsarbeiten von einem umstürzenden Bagger schwer verletzt.

Einsatz auf der A9: Ein 39-jähriger Arbeiter wurde bei Grabungsarbeiten von einem umstürzenden Bagger schwer verletzt.

Gegen 15.55 Uhr führte eine Baufirma auf der A9 Pyhrnautobahn, in Fahrtrichtung Spielfeld–Voralpenkreuz, Grabungsarbeiten am Straßenrand durch. Plötzlich gab das Erdreich nach und der Bagger kippte auf die linke Seite. Dabei ereignete sich ein folgenschwerer Unfall: Ein 39-jähriger Mitarbeiter, der sich unmittelbar neben der Arbeitsstelle befand, wurde vom umstürzenden Fahrzeug erfasst und eingeklemmt.

Arbeiter schwer verletzt ins UKH Graz geflogen

Der Mann erlitt dabei schwere Verletzungen. Nach der Erstversorgung durch die Einsatzkräfte wurde er mit dem Rettungshubschrauber C17 in das Unfallkrankenhaus Graz geflogen. „Der Baggerfahrer blieb unverletzt, ein mit ihm durchgeführter Alkomattest verlief negativ“, so die Landespolizeidirektion Steiermark.

©Freiwillige Feuerwehr Kammern i.L. Während des Rettungseinsatzes war die Pyhrnautobahn rund eine Stunde lang in beide Richtungen dicht. ©Freiwillige Feuerwehr Kammern i.L. Der Verletzte wurde nach der Erstversorgung mit dem Rettungshubschrauber C17 ins UKH Graz geflogen.

A9 eine Stunde lang gesperrt

Für die Dauer des Rettungseinsatzes musste die A9 in beide Fahrtrichtungen rund eine Stunde lang total gesperrt werden. Der Verkehr wurde in dieser Zeit umgeleitet, was zu Verzögerungen führte. Nach Abschluss der Arbeiten konnte die Autobahn wieder freigegeben werden. „Das Arbeitsinspektorat wurde über den Vorfall informiert“, heißt es vonseiten der Beamten abschließend.