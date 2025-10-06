Von Tragehilfe bis Gefahrgut: Doppelalarm für FF Langenwang

Ein einsatzreicher Wochenstart für die Florianis aus Langenwang: Bereits um 8.23 Uhr wurde die Feuerwehr per Sirene zu einer Tragehilfe für das Rote Kreuz alarmiert. In der Grazerstraße musste eine erkrankte Person nach notärztlicher Versorgung aus dem ersten Stock geborgen werden. Gemeinsam mit dem Rettungsdienst konnte die Person rasch und sicher in den Rettungswagen gebracht werden. Im Einsatz standen sieben Feuerwehrmitglieder mit dem HLF 3 Langenwang, unterstützt vom Roten Kreuz mit einem Notarzteinsatzfahrzeug und einem Rettungswagen.

©BFVMZ Gemeinsam mit dem Roten Kreuz rettete die FF Langenwang eine erkrankte Person sicher aus dem ersten Stock.

Rauchender Tank sorgt für Gefahrgut-Alarm

Kaum war das erste Fahrzeug wieder eingerückt, heulten um 9.35 Uhr erneut die Sirenen in Langenwang. Dieses Mal lautete die Alarmmeldung auf LKW-Brand auf der S6 Richtung Bruck/Mur, kurz vor der Abfahrt Mitterdorf. Sofort rückten das HLF 3 und das TLFA 2000 zur Einsatzstelle aus. Vor Ort stellte sich heraus, dass auf der Ladefläche eines Gefahrgut-LKWs ein Tank rauchte. Nach einer ersten Erkundung wurde gemeinsam mit Polizei und Asfinag entschieden, das Fahrzeug von der Schnellstraße zu entfernen, um keine weiteren Verkehrsteilnehmer zu gefährden. Da unklar war, um welchen Stoff es sich handelte, wurde das Gefahrstofffahrzeug (GSF) der Feuerwehr Bruck an der Mur angefordert. Zusätzlich kam der Teleskoplader der FF Fressnitz zum Einsatz, um die Ladung sicher zu entladen.

©BFVMZ | Rauchender Tank sorgt für Gefahrgut-Alarm.

Drei Feuerwehren im Einsatz

Mit vereinten Kräften gelang es, die mögliche Umweltgefahr zu bannen. Nach rund drei Stunden intensiver Arbeit konnte die Einsatzstelle an die Polizei übergeben werden. Insgesamt standen 26 Einsatzkräfte im Dienst: darunter die FF Langenwang mit dem HLF 3 und dem TLFA 2000 samt 12 Mann, die FF Fressnitz mit dem HLF 2 und dem Teleskoplader sowie 7 Mann, die FF Bruck an der Mur mit dem GSF und dem LKW 1 und ebenfalls 7 Mann. Unterstützt wurden die Feuerwehren von Polizei und Asfinag vor Ort.