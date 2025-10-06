Regen im Norden, milder Süden: Wetter teilt die Steiermark

Auch am Dienstag, dem 7. Oktober 2025, zeigt sich die Steiermark zweigeteilt. „Entlang der Alpennordseite stauen sich dichte Wolken, und vom Ennstal über das Gesäuse bis ins Mariazeller- sowie ins Ausseerland regnet es häufig“, so die Meteorologen der Geosphere Austria. Die Schneefallgrenze steigt dabei auf über 2000 Meter. Im Tagesverlauf zieht sich der Regen auf die nordwestliche Obersteiermark zurück. Im Süden und Osten bleibt es dagegen weitgehend trocken, auch wenn der Himmel meist bewölkt ist. In der Obersteiermark weht am Vormittag noch lebhafter Nordwestwind, der später abflaut. Die Temperaturen liegen zwischen 11 Grad bei Regen im Salzkammergut und bis zu 19 Grad mit etwas Sonne im Süden.