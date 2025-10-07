„Pilger der Hoffnung“: 200 „Brüder“ trafen sich in Kainbach bei Graz

Kainbach bei Graz wurde am 3. Oktober zum spirituellen Zentrum der Barmherzigen Brüder: Fast 200 Teilnehmer aus ganz Österreich kamen zum Pastoralratstreffen unter dem Motto „Pilger der Hoffnung, Multiplikatoren der Hospitalität“. Das Treffen bot Raum für Austausch, Nachdenklichkeit und neue Impulse, von Theologie bis gelebter Nächstenliebe. Frater Saji Mullankuzhy, Provinzial der Ordensprovinz Europa Mitte, brachte es in seiner Eröffnungsrede auf den Punkt: „Unsere Häuser sind Orte, an denen Menschen Hoffnung, Glauben und Zuwendung erfahren dürfen.“ Er erinnerte daran, dass „Hospitalität“, also die gelebte Gastfreundschaft und Achtung vor jedem Menschen, der Herzschlag der Arbeit der Barmherzigen Brüder sei.

Hoffnung als Kompass in unsicheren Zeiten

Einen tiefgehenden Blick auf das Thema Hoffnung warf Univ.-Prof. Reinhold Esterbauer von der Universität Graz. In seinem Vortrag „Lebenskompass Hoffnung“ betonte er, dass Hoffnung mehr sei als bloßer Optimismus. „Hoffnung bewährt sich gerade dann, wenn es schlecht ausgeht. Sie gibt uns die Gewissheit, dass unser Handeln Sinn hat.“ Esterbauer erinnerte daran, dass Hoffnung und Glaube untrennbar miteinander verbunden seien, gerade in einer Zeit, in der Unsicherheit und gesellschaftliche Spannungen zunehmen.

„Hospitalität braucht Hoffnung“

Am Nachmittag setzte Weihbischof Johannes Freitag einen weiteren spirituellen Akzent. Er sprach über Johannes von Gott, den Gründer des Ordens, der selbst ein Suchender gewesen sei – ein „Pilger der Hoffnung“. „Wer pilgert, bleibt offen für Neues. Wer gastfreundlich ist, schenkt Hoffnung“, so Freitag. Er nannte die Barmherzigen Brüder „Sauerteig in einer oft kühlen Gesellschaft“, Menschen, die mit ihrer Haltung Wärme, Glaube und Menschlichkeit weitergeben. Für ihn ist klar: Nur wenn Hoffnung und Hospitalität zusammenwirken, entsteht echte Menschlichkeit im Alltag, in Pflege, Bildung und Seelsorge gleichermaßen.

©Barmherzige Brüder Mathias Pascottini (vorne, Moderator), Univ.-Prof. Dr. phil. Dr. theol. Reinhold Esterbauer, Heike Marterer, Provinzial Saji Mullankuzhy, Bettina Hanel, MSc, Frater Paulus Kohler, Frater Thomas Pham, Direktor Mag. Peter Ausweger, Weihbischof Mag. Johannes Freitag, MBA, Gesamtleiter Mag. Frank Prassl, MBA

Begegnung, Theater und gelebte Gemeinschaft

Neben den Vorträgen boten moderierte Dialogrunden Gelegenheit zum Austausch über persönliche Erfahrungen aus dem Arbeitsalltag. Besonders berührend war der künstlerische Beitrag des Theaterprojekts „theater nach draußen“, das in kurzen Szenen Situationen aus Pflege und Betreuung zeigte – Momente, in denen Hoffnung und Mitgefühl spürbar werden. Der Tag endete mit einem gemeinsamen Gottesdienst und einer Agape, bei der die Teilnehmer das Erlebte nachklingen ließen, getragen von der Erkenntnis, dass Pastoral nicht Theorie ist, sondern tägliche Praxis im Miteinander.