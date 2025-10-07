Diskriminierung in Werkstatt: Lehrling erhält 10.000 Euro Schadenersatz

Monatelang wurde ein Kfz-Lehrling von seinem Vorgesetzten beleidigt und gedemütigt. Der Betrieb sah tatenlos zu, bis die Arbeiterkammer Steiermark einschritt. Jetzt bekam der junge Mann vor Gericht Recht.

Ein 20-jähriger Lehrling, der sich im vierten Jahr seiner Ausbildung zum Kfz-Mechaniker befand, wurde in seiner Lehrzeit immer wieder ausländerfeindlich beleidigt. Schon nach wenigen Monaten begannen die Schikanen: Statt mit seinem Namen wurde er meist nur „Türke“ genannt. Einmal warf ihm der Werkstättenleiter sogar einen ölverschmierten Lappen ins Gesicht. Der Lehrling suchte mehrfach das Gespräch mit dem Geschäftsführer, doch der tat nichts. Stattdessen rechtfertigte er die diskriminierenden Äußerungen mit einem „rauen Umgangston in der Werkstatt“.

Betrieb zeigte keine Einsicht

Obwohl der Geschäftsführer die Beleidigungen selbst mitbekam, zog er keine echten Konsequenzen. Er versetzte den Vorgesetzten zwar, legte dem Lehrling aber wenig später ein Formular zur vorzeitigen Auflösung des Lehrverhältnisses vor. Für den jungen Mann, der eigentlich nur seine Ausbildung abschließen wollte, war das der Wendepunkt. Weil der Betrieb seiner Fürsorgepflicht nicht nachkam, wandte sich der Lehrling an die Arbeiterkammer Steiermark. Diese brachte den Fall vor Gericht, mit Erfolg. Das Urteil: 10.000 Euro Schadenersatz. Das Gericht sah es als erwiesen an, dass der Lehrling mehrfach diskriminiert und der Arbeitgeber seiner Schutzpflicht nicht nachgekommen war.