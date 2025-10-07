Skip to content
©Fotomontage Canva/5 Minuten
Symbolfoto
Das Bild auf 5min.at zeigt einen Autofahrer mit Bier und einen Polizisten.
Ein durchgeführter Alkotest ergabt eine leichte Alkoholisierung.
Mitterberg-Sankt Martin/Bezirk Liezen
07/10/2025
Selbst befreit

Alkolenker überschlägt sich mehrmals mit Auto auf der B320

Schwerer Unfall in der Nacht auf Dienstag, dem 7. Oktober im Bezirk Liezen: Ein 22-jähriger Pkw-Lenker verlor auf der B320 bei Mitterberg-Sankt Martin die Kontrolle über sein Auto, kam von der Fahrbahn ab und überschlug sich.

von Leema Mohsenzada-Slaje
1 Minute Lesezeit(147 Wörter)

Gegen 00.10 Uhr war der 22-Jährige aus dem Bezirk Liezen in Richtung Stadt Liezen unterwegs, als er, aus bisher ungeklärter Ursache, bei Straßenkilometer 36,7 plötzlich von der Fahrbahn abkam. Das Fahrzeug überschlug sich mehrfach und blieb schließlich seitlich auf der Fahrbahn liegen. Der Fahrer hatte Glück im Unglück: Er konnte sich selbst aus dem völlig beschädigten Wagen befreien.

Verletzungen und Alkohol im Spiel

Nach der Erstversorgung durch Rettungskräfte wurde der Mann mit Verletzungen unbestimmten Grades in die Klinik Diakonissen Schladming gebracht. Ein durchgeführter Alkotest ergab eine leichte Alkoholisierung. Die Feuerwehr Gröbming rückte zur Unfallstelle aus, sicherte das Fahrzeug und reinigte die Fahrbahn. Während der Bergungsarbeiten kam es kurzzeitig zu Verkehrsbehinderungen auf der Ennstalstraße. Die Polizei ermittelt nun, wie es zu dem Unfall kommen konnte.

