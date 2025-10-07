Gleisdorf: Bürgermeister Stark kritisiert FPÖ-Posting nach Gewalttat scharf

In Gleisdorf sorgt ein Social-Media-Posting der FPÖ für Empörung: Nachdem ein 13-jähriger türkischstämmiger Jugendlicher einen anderen Buben verletzt haben soll, forderte die FPÖ Gleisdorf rund um Vizebürgermeister Harald Lembacher die sofortige Delogierung einer ebenfalls in Gleisdorf lebenden 7-köpfigen tschetschenischen Familie und deren Abschiebung. Für Bürgermeister Christoph Stark (ÖVP) ist diese Reaktion „inakzeptabel“. In einem öffentlichen Statement auf Facebook distanzierte er sich deutlich von der Idee und Haltung seines Vizebürgermeisters.

„Hetze statt Verantwortung“

„Seit wann haben Menschen, deren Kinder in dieselbe Schule gehen wie der gewalttätige junge Bursch, die Verantwortung für dessen Fehlverhalten zu tragen?“, fragt Stark in seinem Posting. Der Bürgermeister spricht von einem gefährlichen Denken, das ganze Familien für die Tat eines Einzelnen verantwortlich mache: „Auf so eine Idee kann nur jemand kommen, der gut und gerne gegen alles hetzt, was nicht über Generationen heimische Wurzeln hat.“ Er betont, dass Gewalt selbstverständlich Konsequenzen haben müsse, aber rechtsstaatlich und nicht durch öffentliche Hetze: „Alle hier lebenden Menschen haben sich an unsere Regeln zu halten. Null Toleranz gegenüber Gewalt – aber auch Null Toleranz gegenüber pauschaler Verurteilung.“

Appell an FPÖ Gleisdorf

„Ich appelliere an die FPÖ Gleisdorf, nicht für weitere Eskalation zu sorgen. Stellt nicht Menschen an den Pranger, die sich keines Vergehens schuldig gemacht haben.“ Solche Aussagen erinnerten an „dunkle Kapitel unserer Geschichte“, so der Bürgermeister weiter. Für ihn sei klar: Integration gelinge nur mit gegenseitigem Respekt, nicht mit öffentlicher Ausgrenzung.