Illegaler Welpenhandel in Liezen aufgedeckt, drei Hunde gerettet

Ein aufmerksamer Blick hat in Liezen vermutlich drei kleinen Hundewelpen das Leben gerettet. Eine Mitarbeiterin von „Katzen in Not Liezen“ bemerkte am Samstag auf einem Parkplatz ein verdächtiges Auto und reagierte genau richtig.

Die Tierschützerin wollte eigentlich nur einkaufen, als sie am Samstag, dem 4. Oktober, ein Fahrzeug mit offenem Kofferraum bemerkte. „Es standen mehrere Menschen herum, und jemand sprach Passanten an“, berichtet die Organisation. Als sie genauer hinsah, entdeckte sie drei kleine Welpen, die ungesichert im Auto saßen, ohne Korb, ohne Wasser, ohne Belüftung. Sofort verständigte sie ihre Kollegin, die den Verdacht bestätigte: Hier dürfte etwas nicht stimmen. Umgehend wurde die Polizei eingeschaltet.

Polizei schreitet ein – Welpen in Sicherheit

Nur wenig später traf eine Streife am Parkplatz ein. Der Verdacht bestätigte sich: Es handelte sich um einen illegalen Welpenhandel. Die Tiere wurden sichergestellt und in das Tierheim Trieben gebracht, wo sie nun tierärztlich versorgt und betreut werden. „Ein großes Lob an die Polizei, die rasch reagiert hat“, heißt es von Katzen in Not Liezen. Der Vorfall zeigt laut den Tierschützern deutlich, wie wichtig Zivilcourage ist: „Wer etwas Ungewöhnliches bemerkt, sollte nicht wegsehen, gerade wenn Tiere betroffen sind.“ Der Fall ereignete sich ausgerechnet am Welt-Tierschutztag, ein Symbol dafür, wie viel Aufmerksamkeit und Engagement es braucht, um Tierleid zu verhindern. Hinweis: Wer Verdacht auf illegalen Tierhandel hat, soll sich sofort an die Polizei oder ein Tierheim in der Nähe wenden.