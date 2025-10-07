Blauzungenkrankheit breitet sich aus: Über 200 steirische Höfe betroffen

Die Blauzungenkrankheit breitet sich weiter aus, 5 Minuten hat berichtet: In der Steiermark sind laut Behörden derzeit 203 Zuchtbetriebe betroffen. Übertragen wird das Virus durch winzige Stechmücken, sogenannte Gnitzen, die das Virus von Tier zu Tier weitergeben. Besonders gefährdet sind Schafe, bei denen die Krankheit oft tödlich verläuft. Veterinärdirektor Peter Eckhardt erklärt gegenüber dem ORF: „Typische Symptome sind hohes Fieber, Lahmheit, Entzündungen der Bindehäute und Schwellungen im Maulbereich und in schweren Fällen die charakteristische blaue Zunge.“ Auch in Kärnten breitet sich die Seuche immer weiter aus.

Impfung gegen neuen Serotyp 8

Heuer steht die Landwirtschaft vor einer neuen Herausforderung: In Österreich kursiert ein bisher selten vorkommender Serotyp 8 des Virus. Gegen diesen ist eine eigene Impfung notwendig. „Für jeden Serotyp muss gesondert geimpft werden“, betont Eckhardt. Die neuen Impfstoffe sollen helfen, die Tiere zu schützen und eine weitere Ausbreitung einzudämmen. Neben der Impfung rät das Gesundheitsamt, stehende Gewässer zu entfernen, um die Vermehrung der Gnitzen einzudämmen. Zusätzlich können betroffene Betriebe eine Versicherung gegen wirtschaftliche Verluste abschließen, das Land Steiermark übernimmt dabei die Hälfte der Kosten. In Deutschland kam es bereits zu massiven Schäden durch die Krankheit. Für den Menschen ist das Virus jedoch ungefährlich.