AT&S Tech Days 2025 feiern Comeback

Der Red Bull Ring, bekannt für Geschwindigkeit, Präzision und High Performance, ist wie geschaffen für die High-Tech-Lösungen von AT&S und wird somit am 4. und 5. November 2025 Schauplatz der AT&S Tech Days. Nach der virtuellen Ausgabe 2021 bringt AT&S die renommierte Fachveranstaltung wieder dorthin, wo Innovation am stärksten wirkt: face-to-face. „Die AT&S Tech Days sind die perfekte Plattform, um mit Kunden und Partnern über die Zukunft der Mikroelektronik zu sprechen – und diese gemeinsam zu gestalten. Sie bieten uns die Möglichkeit, konkrete Lösungen zu diskutieren und neue Impulse für zukünftige Anwendungen zu setzen. Der direkte Austausch vor Ort ist dabei durch nichts zu ersetzen,“ sagt Andreas Wippel, Vice President Sales bei AT&S.

Zukunftstechnologie mit High-Speed-Faktor

Zwei Tage lang dreht sich alles um Zukunftstechnologien, Mikroelektronik und den direkten Austausch mit Experten aus Industrie und Forschung. Auf dem Programm stehen hochkarätige Fachvorträge, unter anderem von AT&S-CTO Peter Griehsnig, interaktive Workshops, exklusive Technologie-Einblicke sowie ein Rahmenprogramm inklusive Besuch im Kompetenzzentrum für R&D und IC-Substrat-Produktion in Leoben. AT&S-CEO Michael Mertin betont die strategische Bedeutung der Veranstaltung: „Die Welt verändert sich rasant und wir sind die Gestalter unserer Zukunft. Technologische Innovation entsteht nur dort, wo Expertise und Dialog zusammenkommen – genau das schaffen wir bei den AT&S Tech Days.“

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 07.10.2025 um 17:14 Uhr aktualisiert