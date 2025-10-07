Feuerwehrkräfte zeigten bei Funk-Bereichsleistungsbewerb ihr Können

Dazu begrüßte Wehrkommandant von Mitterdorf HBI Michael Grafoner den 1. Vizebürgermeister Christoph Bammer und den 2. Vizebürgermeister Ernst Ebner der in Vertretung von Bürgermeister Arno Russ anwesend war, LFR Rudolf Schober, BR Johann Eder-Schützenhofer, ABI Hans-Jürgen Sturm und ABI Karl Fritz alle Feuerwehrkameradinnen und Kameraden. Bewerbsleiter Brandrat des Fachdienst Heinz Brunnhofer und sein Bewerbsleiter-Stellvertreter BR d.F. Prof. DI Johannes VALLANT leiteten mit ihrem Bewerterteam den Bewerb. Insgesamt waren sechs verschiedene Stationen – von praktischen Übungen am Funkgerät bis hin zu funkspezifischen Fragen – positiv zu bewältigen.

39 Feuerwehrkameradinnen und Kameraden nahmen teil, wobei 32 Teilnehmer das Funkabzeichen in Bronze nach bestandener Prüfung überreicht wurde. Den Tagessieg in der Klasse „Eigene Allgemein“, sicherte sich OFM Lena-Christin Erlacher vor OFM Simon Ochensberger und FF Chiara Westland alle FF Kindberg Stadt. Die Klasse „Einzelwertung Jugend“ sicherte sich JFM Jonas Rinnhofer (FF Mürzzuschlag) vor JFM Hannah Schoberer (FF Jasnitz) und JFM Walter Fellner (FF Stanz). Den Tagessieg in der Gruppenwertung ging wieder an die FF Kindberg Stadt Team 1 vor FF Kindberg Stadt Team 2 und der FF Kindtal, womit der Wanderpokal nach dem 3. Gruppensieg in das Eigentum der FF Kindberg Stadt übergeht. Für mehr als fünfmalige Bewertertätigkeit wurde OBI Gerd Gruber von der FF Neuberg mit dem Bewerterabzeichen in Bronze und für mehr als 15 malige Bewertertätigkeit HLM d.F. Silvia Ruß von der FF Frein mit dem Bewerterabzeichen in Gold ausgezeichnet.