Von Baumstamm erfasst: 18-Jähriger lebensgefährlich verletzt

Ein 18-Jähriger wurde Dienstagnachmittag, 7. Oktober 2025, bei Holzarbeiten von einem Baumstamm gegen eine Böschung gedrückt und lebensgefährlich verletzt. Der junge Mann musste ins Krankenhaus geflogen werden.

Gegen 15.20 Uhr war der 18-Jährige im Wald seiner Eltern in Gasen (Bezirk Weiz) mit Forstarbeiten beschäftigt. Dabei zog er einen Fichtenstamm mit Hilfe einer Traktor-Seilwinde über eine Waldböschung hinauf. Im Bereich einer Forststraße hielt der Oststeirer an und schnitt den etwa 35 Zentimeter dicken Baumstamm mit einer Motorsäge durch. Dabei wurde der offenbar noch unter Spannung stehende Stamm in Richtung des 18-Jährigen geschleudert.

18-Jähriger bei Forstunfall lebensgefährlich verletzt

Er wurde erfasst und vom Baumstamm gegen die Böschung der Forststraße gedrückt. Das Rote Kreuz sowie ein Notarzt-Team kümmerten sich in der Folge um die medizinische Versorgung des 18-Jährigen. Er erlitt lebensgefährliche Verletzungen und wurde vom Rettungshubschrauber „Christophorus 17“ ins LKH Graz geflogen.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 07.10.2025 um 20:15 Uhr aktualisiert