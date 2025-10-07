Notfall am Hof: Kandidat Heiko muss plötzlich ins Krankenhaus

Von anfänglich neun Bewerbern kämpfen bei der 26-jährigen Steirerin Christina mit Daniel, Philipp und Heiko nur noch drei Männer um ihr Herz. Als die Herren beim Zaunbau anpacken sollen, nutzt Philipp (29) die Gelegenheit für ein Gespräch unter vier Augen. „Seine Augen sind hypnotisierend, ich weiß nicht, was er macht, aber er hat es drauf“, ist die Bäuerin beeindruckt. Doch plötzlich durchbricht ein Schrei die Idylle: Krankenpfleger Heiko (31) hat sich die Schulter ausgekugelt und muss ins Spital. Und später schickt Christina auch noch einen Hofherren nachhause.

Wer verkauft am meisten Hausschnaps?

Auf bei den anderen Bauern wird es spannend. Der 26-jährige Oberösterreicher Dominik feiert mit seinen drei verbliebenen Hofdamen Lisa (23), Selina (22) und Elisabeth (24) ein ausgelassenes Hoffest. Während Dominik Einzelgespräche mit Lisa und Elisabeth führt, crasht Selina – ermutigt von Dominiks bester Freundin Nina – kurzerhand das Gespräch mit Elisabeth. Der Bauer startet eine Challenge: Wer verkauft am meisten Hausschnaps? Welche Dame kann sich den Sieg sichern? Und wer darf am Hof verweilen? Der Vorarlberger Biobauer Markus verzaubert seine Hofdamen Cate (35), Irina (24) und Melanie mit seinem umfassenden Wissen über jede Pflanze in seinem perfekt gepflegten Garten. Besonders Cate kommt aus dem Schwärmen nicht mehr heraus: „Je mehr Zeit wir mit Markus verbringen können, so toller wird er.“ Für die Stadtliebhaberin Irina eröffnet sich eine völlig neue Welt, während alle drei Damen vom charmanten Pflanzenexperten zunehmend angetan sind. „Bauer sucht Frau“ – Die Hofwochen sind immer mittwochs um 20.15 Uhr auf JOYN & ATV zu sehen.