So wird das Wetter am Mittwoch in der Steiermark

Nach anfänglichen Wolken und etwas Regen setzt sich tagsüber die Sonne durch. Der Wind lässt nach, nur im Semmering-Wechsel bleibt es mäßig windig. Die Temperaturen erreichen bis zu 20 Grad.

Am Mittwoch wird es deutlich milder und weitgehend trocken. An der Alpennordseite gibt es am Morgen noch Restwolken und örtlich etwas Regen, im Tagesverlauf setzt sich aber überall die Sonne durch. Der Wind flaut ab, nur in der Semmering-Wechsel-Region bleibt es mäßig windig. Die Temperaturen steigen von 4 bis 8 Grad in der Früh auf angenehme 15 bis 20 Grad am Nachmittag.