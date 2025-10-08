Auto prallt auf Mofa: Auffahrunfall fordert ein Menschenleben

Tragischer Unfall in der Südoststeiermark: Ein 74-jähriger Autofahrer fuhr am Dienstag auf der L211 einem Mofalenker auf. Der 66-Jährige erlitt tödliche Verletzungen und verstarb noch an der Unfallstelle.

Am 7. Oktober 2025, gegen 18.40 Uhr, war der 74-jährige Pkw-Lenker auf der L211 (Gnaserstraße) von Trössing in Richtung Dietersdorf am Gnasbach unterwegs. Auf Höhe des Klampferwegs kam es aus noch ungeklärter Ursache zu einem folgenschweren Auffahrunfall: Der Wagen prallte mit voller Wucht gegen ein vorausfahrendes Mofa. Der 66-jährige Fahrer des Mofas, ebenfalls aus dem Bezirk Südoststeiermark, wurde durch den Aufprall meterweit geschleudert und blieb im Straßengraben liegen. Für ihn kam jede Hilfe zu spät, er verstarb noch an der Unfallstelle. Am Mofa entstand Totalschaden, das Auto wurde im Frontbereich stark beschädigt.

Polizei ermittelt Unfallursache

Der 74-Jährige blieb unverletzt, ein durchgeführter Alkotest ergab eine geringe Alkoholisierung. Die genaue Unfallursache ist noch Gegenstand der Ermittlungen. Die L211 war im Bereich der Unfallstelle bis etwa 21 Uhr für den Verkehr gesperrt, eine örtliche Umleitung wurde eingerichtet. Auch die Freiwillige Feuerwehr stand im Einsatz, um die Unfallstelle abzusichern und ausgelaufene Betriebsmittel zu binden.