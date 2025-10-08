Boot in Feldkirchen gekentert, eine Person in der Mur vermisst

Mittwochfrüh ist ein Boot mit drei Personen gekentert. Zwei Menschen konnten aus dem Wasser gerettet werden, eine Person wird noch vermisst. Polizei, Feuerwehr und Tauchstaffel suchen derzeit mit Hochdruck nach dem Verschollenen.

Laut ersten Informationen der Polizei war das Boot gegen 7.30 Uhr in der Mur unterwegs, als es plötzlich kenterte. Zu diesem Zeitpunkt befanden sich drei Personen an Bord. Zwei von ihnen konnten laut einem Bericht des ORF von Einsatzkräften rasch geborgen werden, beide erlitten Unterkühlungen, stehen aber außer Lebensgefahr. Nach der dritten Person wird seitdem fieberhaft gesucht. Polizei, Feuerwehr und Tauchstaffel suchen derzeit mit Hochdruck nach dem Verschollenen.

Suche aus der Luft und im Wasser

Entlang des Flussabschnitts im Bereich Feldkirchen läuft derzeit ein Großeinsatz. Sieben Feuerwehren mit mehreren Booten, Drohnen und einem Polizeihubschrauber sind im Einsatz. Auch die Tauchstaffel wurde alarmiert, um den Bereich im Wasser abzusuchen. Die Mur führt derzeit erhöhte Wasserstände, was die Suchaktion erschwert. Die Polizei bittet Anrainer und Spaziergänger entlang des Flusses, das Gebiet zu meiden, um die Einsatzkräfte nicht zu behindern.