Gasen: 18-Jähriger bei Forstarbeiten von Baumstamm erdrückt

Ein 18-jähriger Oststeirer wurde am Dienstagnachmittag bei Forstarbeiten in Gasen von einem Baumstamm erfasst und gegen eine Böschung gedrückt. Der junge Mann erlitt lebensgefährliche Verletzungen.

Der 18-Jährige war laut Polizei am Dienstag, dem 7.Oktober, im elterlichen Wald mit Forstarbeiten beschäftigt. Mithilfe einer Traktor-Seilwinde zog er einen Fichtenstamm einen Hang hinauf. Als er den etwa 35 Zentimeter dicken Stamm im Bereich einer Forststraße durchsägen wollte, kam es zum Unfall. Der Baum stand offenbar noch unter Spannung und wurde plötzlich in seine Richtung geschleudert. Der Stamm traf den Jugendlichen mit voller Wucht und drückte ihn gegen die Böschung.

Rettungshubschrauber im Einsatz

Nachbarn und Angehörige alarmierten sofort die Einsatzkräfte. Das Rote Kreuz und ein Notarztteam leisteten Erste Hilfe, ehe der schwer verletzte 18-Jährige mit dem Rettungshubschrauber C12 ins LKH Graz geflogen wurde. Die Polizei hat Ermittlungen zum genauen Unfallhergang aufgenommen. Hinweise auf Fremdverschulden gibt es bislang keine.