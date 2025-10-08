In Insolvenz geschlittert: Steirischer Bauträger gesteht Pleite ein

Sechs Dienstnehmer und 33 Gläubiger sind von der Millionenpleite eines steirischen Bauunternehmens betroffen. Die "Noricum Bauträger und Baumanagement GmbH" ist in die Insolvenz geschlittert.

Das Unternehmen hat seinen Sitz in Leibnitz (Steiermark) und hat den Antrag auf Eröffnung eines Konkursverfahrens selbst gestellt. Die Passiva haben es dabei in sich, liegen sie doch bei mehr als 8,4 Millionen Euro, die Aktiva betragen knapp 4,4 Millionen Euro, so der AKV. Zudem sind von der Pleite des im Jahr 1999 gegründeten Unternehmens sechs Mitarbeiter und 33 Gläubiger betroffen.

Was die „Noricum Bauträger und Baumanagement GmbH“ gemacht hat

Das Unternehmen selbst ist auf die Entwicklung, Planung und Realisierung von Immobilienprojekten spezialisiert, und hat als Bauträger sämtliche Aufgaben von der Grundstückakquisition über die Projektentwicklung und Bauausführung bis hin zur schlüsselfertigen Übergabe und dem Verkauf von Immobilien durchgeführt. Bei den Kunden des schuldnerischen Unternehmens, das zuletzt vier Immobilienprojekte entwickelte, wovon sich drei noch in Planung befinden, handelte es ich überwiegend um Privatpersonen. Das Projekt „natur:nah“ in Leibnitz etwa steht dabei kurz vor der Fertigstellung und umfasst 38 Terrassenwohnungen in sechs Häusern.

Die Gründe der Insolvenz

Die Ursachen der Insolvenz werden als „Zusammentreffen mehrerer Faktoren“ beschrieben. „Insbesondere auf die Erhöhung der Baukosten, die Auswirkung in der Covid 19-Pandemie und des Ukrainekrieges, als auch auf behördliche Verzögerungen bei der Genehmigung von Bauprojekten“, heißt es dazu seitens des AKV. Zudem sei es durch die aktuelle Marktlage schwierig geworden, die notwendige Fremdfinanzierung für die Umsetzung der geplanten Bauträgerprojekte zu erlangen. Gespräche mit möglichen neuen Finanzierungspartnern und Banken seien zuletzt ebenfalls ohne Erfolg geblieben.

Unternehmens-Fortführung nicht möglich

Das Unternehmen soll übrigens geschlossen werden, dem hat man auch schon zugestimmt. „Eine Fortführung des Unternehmens ist nicht möglich“, heißt es dazu noch abschließend seitens des AKV.