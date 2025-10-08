Spektakuläre Flugeinlagen bei den Whip Offs im Bikepark Schladming

Beim Whip Off, der Königsdisziplin an diesem Tag, ging es darum, das Fahrrad in der Luft möglichst quer zur Fahrtrichtung zu stellen. Das gelang dem jungen Oberösterreicher Maxl Hauer am besten, wie die prominente Jury aus Freeride-Legenden Daniel Ruso, Elias Ruso, Stevie Schneider und Justus Rudolph befand. Der 15-jährige katapultierte sich zudem jedes Mal ein gutes Stück höher in die Luft als seine Mitstreiter. Ob des hohen Niveaus war’s für die Jury kein leichtes Unterfangen die besten Whips zu küren. Die Dichte an Talent war hier im Bikepark Schladming nicht zu übersehen. Paul Schmidinger und Julian Roffeis komplettierten das Podium. Für Emma Bindhammer gab’s den wohlverdienten Sonderpreis. Die Juniorin, die sonst im Downhill-Weltcup unterwegs ist, zeigte neben Whips beeindruckende Suicide No-Hander (dabei lässt man in der Luft den Lenker los und gibt die Hände weit hinter den Körper).

©Klemens König / Bikepark Schladming ©Klemens König / Bikepark Schladming

Ein actionreicher Tag

Whips waren an diesem Tag aber bei weitem nicht alles, was das Publikum zu sehen bekam. Im Steeze & Style-Bewerb war auf einer eigenen Strecke die kreativste und stylischste Fahrt gefragt. Idealerweise gespickt mit allerlei Tricks. Jakob Zöchmeister, Julian Hörndle und Sebastian Fischbacher taten das am besten und standen am Ende am Podium. Weil weder die Fahrer noch Zuschauer genug bekommen konnten von der Action, rief die Organisation kurzerhand die Kür der besten Tricks in beiden Bewerben (Whip Offs sowie Steeze & Style) aus. Bastian Gendler ging stolz mit diesem Preis heim (Best Trick Steeze & Style), ebenso wie Maximilian Wolf (Best Trick Whip Offs), der einen massiven Backflip Barspin über den stattlichen Sprung zeigte. Whip Offs im Bikepark Schladming – ein rundum gelungener Tag für Mountainbiker und Publikum, der mit Wraps, Expo-Gesprächen und Party in der Tenne ausklang und lautstark nach einer Neuauflage im nächsten Jahr schreit.



