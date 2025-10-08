Skip to content
Beim Unfall wurden beide Lenker sowie die 77-jährige Ehefrau des 78-Jährigen unbestimmten Grades verletzt.
08/10/2025
Unfall

PKW-Kollision forderte drei Verletzte

Bei einem Verkehrsunfall Mittwochnachmittag, 8. Oktober 2025, wurden drei Personen jeweils unbestimmten Grades verletzt.

von Anja Mandler
In Sankt Johann im Saggautal (Bezirk Leibnitz) kam es am Mittwoch zu einem Unfall. Gegen 16 Uhr lenkte ein 18-Jähriger aus dem Bezirk Weiz seinen Pkw auf der L604 von Arnfels kommend in Richtung St. Johann im Saggautal. In einer langgezogenen Kurve kam es, aus bisher ungeklärter Ursache, zum Zusammenstoß mit dem entgegenkommenden Pkw eines 78-Jährigen aus dem Bezirk Liezen.

Drei Personen verletzt

Beim Unfall wurden beide Lenker sowie die 77-jährige Ehefrau und Beifahrerin des 78-Jährigen unbestimmten Grades verletzt. Alle wurden in das LKH Südweststeiermark, Standort Wagna, eingeliefert. Durchgeführte Alkotests verliefen negativ. Die Landesstraße 604 war bis 18 Uhr für den gesamten Verkehr gesperrt.   

