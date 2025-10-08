Zwischen Sonne und Regen: Der Donnerstag wird wechselhaft

Am Donnerstag erwartet die Steiermark wechselhaftes Wetter: Dichter Wolken, Regenschauer und nur kurze sonnige Phasen prägen den Tag, im Südosten zeigt sich die Sonne am ehesten länger.

„Mit schwachem Störungseinfluss stellt sich am Donnerstag wieder wechselhaftes Wetter, mit dichten Wolken, Regenschauern und nur kurzen sonnigen Auflockerungen ein“, so die Wetterprognose der GeoSphere. Trocken bleibt es wahrscheinlich nur im Südosten, hier werden auch die längsten sonnigen Phasen erwartet. „Der Wind weht nur schwach aus wechselnden Richtungen“, heißt es weiter. Die Temperaturen liegen zu Tagesbeginn zwischen 6 und 9 Grad und steigen am Nachmittag auf bis zu 18 Grad. Im Südosten könnten sich bei Sonnenschein sogar 20 Grad ausgehen.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 08.10.2025 um 22:05 Uhr aktualisiert