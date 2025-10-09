Vom Weidegras zur Piste: Die Planai zeigt, was Nachhaltigkeit heißt

Wo im Winter Skifahrer ihre Spuren ziehen, grasen im Sommer die Kühe. Die Planai zeigt, wie Landwirtschaft und Tourismus Hand in Hand für eine nachhaltige Zukunft arbeiten.

Bei einem Pressegespräch auf der Wieslechalm am Fastenberg wurde am Mittwoch, dem 8. Oktober, deutlich, wie sehr Landwirtschaft und Tourismus voneinander profitieren. Der Verein „Land schafft Leben“ und die Planai-Hochwurzen-Bahnen GmbH luden unter dem Motto „In Verantwortung – Landwirtschaft, Lebensraum und Bergbahnen“ ein, um den gemeinsamen Beitrag zur österreichischen Kulturlandschaft hervorzuheben.

„Vor allem unsere Almen sind ein Juwel für den Tourismus“

Hannes Royer, Gründer von „Land schafft Leben“, machte klar, dass die heimischen Landschaften kein Zufallsprodukt sind. „Österreichs menschengemachte Kulturlandschaften sind der wichtigste Grund, warum Gäste ihren Urlaub hier verbringen“, betonte er. Schon im jüngsten Report seines Vereins wurde dargelegt, dass die Schönheit der heimischen Bergwelt Ergebnis jahrhundertelanger Bewirtschaftung ist. Royer: „Vor allem unsere Almen sind ein Juwel für den Tourismus, weil sie Biodiversität, Landschaftsbilder und Kulturgeschichte zugleich bewahren.“

Bergbahnen als Partner der Bauern

Auch für Georg Bliem, Geschäftsführer der Planai-Hochwurzen-Bahnen, ist klar: Ohne gepflegte Landschaft kein Tourismus. Als Ganzjahresbetrieb habe man den Anspruch, im Sommer grüne Wiesen und im Winter perfekt präparierte Pisten zu bieten. „Wir haben das Privileg, die Landschaft für unsere Angebote zu nutzen und tragen zugleich Verantwortung – für Natur, Gäste und die Region“, so Bliem. Ein wichtiger Punkt sei dabei die Zusammenarbeit mit den Grundeigentümern. „Da wir auf fremdem Grund und Boden arbeiten, sind wir dankbar für die vertrauensvolle Zusammenarbeit mit den Grundbesitzern. Nachhaltigkeit und Regionalität sind Leitprinzipien, die unsere Entscheidungen prägen.“

Nachhaltig in die Zukunft

Bei der Veranstaltung wurde auch der neue Folder „Nachhaltig in die Zukunft“ vorgestellt. Er zeigt, mit welchen Maßnahmen die Planai-Hochwurzen-Bahnen Umweltbewusstsein im Betrieb umsetzen. Dazu zählen ein intelligentes Schneemanagement, der Einsatz von HVO-Treibstoff als fossilfreie Alternative, Photovoltaikanlagen, ein umfassendes Energiemonitoring sowie die ISO 9001- und ISO 14001-Zertifizierungen. Damit verpflichtet sich das Unternehmen zu laufender Verbesserung in Qualität und Umweltleistung.

Milch als Symbol für Kreislaufwirtschaft

Ein besonderes Highlight war die Installation „Milch“, eine Idee von Marketingleiter Markus Zeiringer, umgesetzt in Kooperation mit Ennstal Milch. 100 Milchpackungen zeigten anschaulich, wie viel Fläche für die Milchproduktion nötig ist: 1,8 Quadratmeter Wiese pro Liter Milch. Damit wurde die Verbindung zwischen Sommerweide und Winterpiste sichtbar – ein Bild, das den nachhaltigen Kreislauf in der Region Schladming-Dachstein auf den Punkt bringt. Harald Steinlechner, Geschäftsführer von Ennstal Milch, und Bäuerin Ilse Schwarzkogler von der Wieslechalm standen dabei symbolisch für die gelebte Partnerschaft zwischen Landwirtschaft und Tourismus.

©Harald Steiner 100 Milchpackungen stehen für den Ertrag jener Weideflächen, die im Winter als Skipisten genutzt werden. 1,8 m 2 Wiese braucht es für einen Liter Milch. Im Bild v.l.n.r. Hannes Royer – Gründer „Land schafft Leben, Dir. Georg Bliem – Geschäftsführer Planai-Hochwurzen-Bahnen, Ilse Schwarzkogler – Wieslechalm, Mag. Markus Zeiringer – Marketingleiter Planai-Hochwurzen-Bahnen, Harald Steinlechner – Geschäftsführer Ennstal Milch.

Gemeinsames Ziel: Verantwortung für die Region

Das Fazit des Tages: Die Zusammenarbeit zwischen Landwirtschaft und Bergbahnen ist kein Lippenbekenntnis, sondern gelebte Praxis. Sie sorgt dafür, dass die Kulturlandschaft gepflegt, die regionale Wertschöpfung gesichert und die Natur als Lebensraum erhalten bleibt. Oder, wie es Hannes Royer zusammenfasste: „Die Bergbahnen nehmen eine Vorbildrolle bei der Zusammenarbeit zwischen Tourismus und Landwirtschaft ein – diese gilt es zu erhalten.“