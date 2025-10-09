In Pernegg an der Mur wurde am 9. Oktober 2025 der neue SPAR-Supermarkt Papst eröffnet. Auf doppelt so großer Fläche bietet Kauffrau Dagmar Papst moderne Nahversorgung, regionale Produkte und ein gemütliches Café im Ortszentrum.

Ein halbes Jahr Bauzeit und nun ist es so weit: Der neue SPAR-Supermarkt Papst in der Jobstmanngasse hat eröffnet. Nur 200 Meter vom alten Standort entfernt, finden Kunden jetzt auf 400 Quadratmetern Verkaufsfläche ein modernes Einkaufserlebnis. Helle Räume, ein übersichtlicher Frische-Marktplatz und eine neu gestaltete Feinkost mit Bedienung laden zum Einkauf ein. Zusätzlich gibt es ein gemütliches Café auf 40 Quadratmetern.

Gemeinde und SPAR ziehen an einem Strang

Bauherrin des neuen Gebäudes ist die Gemeinde Pernegg. Bürgermeisterin Eva Schmidinger erklärte bei der Eröffnung: „Mit dem Bau des neuen Supermarkts schaffen wir nicht nur Einkaufskomfort, sondern auch Arbeitsplätze und einen Ort der Begegnung. Gemeinsam mit SPAR setzen wir auf eine langfristige, nachhaltige Lösung und bieten der Bevölkerung kurze Wege.“ SPAR-Steiermark-Geschäftsführer Christoph Holzer lobte das Engagement von Unternehmerin Dagmar Papst: „Mit ihrem neuen Supermarkt und Café schafft sie eine lebendige Drehscheibe im Herzen von Pernegg.“

Nachhaltige Technik und bequeme Anfahrt

Das neue SPAR-Gebäude steht für moderne, nachhaltige Infrastruktur. Eine Photovoltaikanlage am Dach produziert umweltfreundlichen Strom, die Kälteanlage nutzt Wärmerückgewinnung, und eine energieeffiziente Luftwärmepumpe sorgt für angenehme Temperaturen. Zwei öffentliche E-Ladestationen und 22 extrabreite Gratis-Parkplätze machen den Einkauf bequem. Der Standort ist auch zu Fuß oder mit dem Fahrrad gut erreichbar.

15 Arbeitsplätze und Herz fürs Regionale

Im neuen Markt kümmern sich 15 Mitarbeiter um die Anliegen der Kundschaft. SPAR-Kauffrau Dagmar Papst, die seit 2020 als selbstständige Unternehmerin tätig ist, freut sich über die Eröffnung: „Für mich ist der neue SPAR in Pernegg ein Herzensprojekt. Mein großartiges Team und ich freuen uns, die Menschen hier auf doppelt so großer Fläche wie bisher mit frischen Lebensmitteln, regionalen Produkten und herzlichem Service zu begleiten.“

©SPAR/Krug Das Team des neuen SPAR-Supermarkts Papst in Pernegg freut sich auf die Kunden.

Treffpunkt mit Café

Das neue Café im Supermarkt soll mehr sein als nur ein Ort für Kaffee und Kuchen. „Das Café soll ein lebendiger Ort der Begegnung sein – ob beim Frühstück, beim schnellen Kaffee oder beim Plausch zwischendurch“, so Papst. Damit wird der neue SPAR-Supermarkt nicht nur zur Einkaufsmöglichkeit, sondern auch zum sozialen Mittelpunkt im Ort.