Steirer tippt richtig und kassiert über 66.000 Euro beim Joker

Steirer im Lotto-Glück! Ein Joker-Tipp brachte ihm über 66.000 Euro ein, ein weiterer Quicktipp aus der Grünen Mark sorgte für 54.600 Euro Gewinn. Die Millionen gingen zwar woanders hin, aber die Steiermark jubelt trotzdem.

Ein Steirer hatte das richtige Händchen: Mit dem Joker-Tipp gewann er über 66.000 Euro.

Ein Steirer hatte das richtige Händchen: Mit dem Joker-Tipp gewann er über 66.000 Euro.

Ein Kreuzerl an der richtigen Stelle – mehr brauchte es nicht, um das Glück heraufzubeschwören. Ein Steirer tippte die richtige Joker-Zahl und hatte auch das entscheidende „Ja“ angekreuzt. Ergebnis: satte 66.000 Euro mehr auf dem Konto. Aber damit nicht genug: Auch beim „Fünfer mit Zusatzzahl“ mischte die Steiermark vorne mit. Ein Spieler aus dem Land der Kürbisse und Äpfel holte sich über einen Quicktipp stolze 54.600 Euro.

Die Millionen gingen woanders hin

Die zwei großen Lotto-Haupttreffer, der Doppeljackpot mit jeweils über 1,1 Millionen Euro, gingen diesmal zwar nicht in die Steiermark. Ein Kärntner mit Systemschein und ein Online-Spieler über win2day hatten das große Los gezogen.

Neue Chance am Sonntag

Wer jetzt auf den Geschmack gekommen ist, kann sein Glück schon bald erneut versuchen. Bei der nächsten LottoPlus-Ziehung am Sonntag, dem 12. Oktober 2025, warten rund 150.000 Euro – vielleicht diesmal für einen weiteren Glückspilz aus der Steiermark.