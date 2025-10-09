Steirerin ist Österreichs beste Rechnungswesen-Schülerin

Mit einem beeindruckenden Können im Rechnungswesen hat sich Anna Sophie Zöhrer von der HLW Weiz an die Spitze Österreichs gesetzt. Die Schülerin überzeugte beim „School Award“ in Linz (Oberösterreich) mit ihrem Wissen in computerunterstützter Finanzbuchhaltung und holte den Bundessieg in dieser Kategorie. Die Auszeichnung wird jedes Jahr vom Schulbuchverlag Trauner und dem Softwareunternehmen BMD vergeben und gilt als wichtiger Gradmesser für Österreichs beste Nachwuchstalente im Bereich Wirtschaft und Verwaltung.

©BMD / Maximilian BOTA Österreichs beste Nachwuchsbuchhalterin heißt Anna Sophie Zöhrer (2.v.l.). Die Schülerin der HLW Weiz ging als Siegerin des landesweit ausgetragenen “School Award” hervor, der hervorragende Leistungen im computerunterstützten Rechnungswesen auszeichnet. Im Bild mit BMD-Geschäftsführer Markus Knasmüller (l.), Lehrer Robert Hofbauer und Verlagschefin Sonja Trauner).

Starke Leistungen aus ganz Österreich

Neben der Weizer Siegerin wurden auch andere junge Talente geehrt: Michael Karner von der Landesberufsschule Waldegg (Niederösterreich) gewann in der Kategorie „Warenwirtschaft“, während Carina Kreuz von der HLW Hollabrunn (Niederösterreich) in „Lohnverrechnung“ triumphierte. Den Gesamtsieg in der Klassenwertung „Finanzbuchhaltung“ holte sich die Berufsschule Wels 3. Die Einzelsiegerinnen und -sieger durften sich über ein neues Lenovo Notebook freuen, während die besten Klassen jeweils 300 Euro erhielten.

12.000 Schüler im BMD-Training

Der Wettbewerb ist Teil eines umfangreichen Schulprogramms, das junge Menschen fit für den Berufsalltag macht. Rund 12.000 Schülerinnen und Schüler an österreichischen Berufs- und Handelsschulen arbeiten regelmäßig mit der BMD-Business-Software und den begleitenden Praxishandbüchern des Trauner Verlags. Seit der Einführung der Online-Zertifizierung im Jahr 2013 haben bereits rund 2.250 Jugendliche daran teilgenommen – Tendenz steigend.

„Gut ausgebildete Fachkräfte bleiben unverzichtbar“

Die Bedeutung solcher Ausbildungen unterstreicht auch Sonja Trauner, Geschäftsführerin des Trauner Verlags: „Uns ist es seit jeher wichtig, die Praxis in die Schulen zu bringen. Mit BMD haben wir den idealen Partner gefunden, um Schülerinnen und Schüler auf das Berufsleben vorzubereiten. Auch wenn KI derzeit ein großes Thema ist, bin ich davon überzeugt, dass es immer gut ausgebildete Fachkräfte mit Herz und Verstand brauchen wird, die Ergebnisse interpretieren und hinterfragen können.“

Engagement wird belohnt

Auch BMD-Geschäftsführer Markus Knasmüller zeigt sich stolz auf die Kooperation mit den Schulen: Seit über 20 Jahren werde nicht nur theoretisches Wissen vermittelt, sondern vor allem praxisrelevantes Know-how im Umgang mit Software. „Davon profitieren nicht nur die Schülerinnen und Schüler, sondern auch unsere über 30.000 Kunden“, so Knasmüller. Projektleiter Franz Mitterbaur ergänzt: „Mit den BMD Zertifizierungen im Rahmen des School Awards stehen jungen Menschen viele Türen am Arbeitsmarkt offen.“