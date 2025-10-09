Schon wieder: 35 Straßentafeln in der Südoststeiermark verschwunden

Entlang der B 66 im Raum Feldbach, Bad Gleichenberg und Straden verschwanden 35 Kilometrierungstafeln - samt Alurohren. Bereits vor zwei Wochen schlugen die Diebe entlang der B73 zu. Der Schaden geht in die Tausender.

Wer derzeit auf der B 66 zwischen Feldbach, Bad Gleichenberg und Straden unterwegs ist, wundert sich: Wo sonst alle paar hundert Meter kleine grüne Tafeln mit weißen Zahlen stehen, klaffen jetzt leere Stellen. In Summe 35 Kilometrierungstafeln sind verschwunden – samt der etwa eineinhalb Meter hohen Aluminiumsteher. Der Schaden: über 10.000 Euro.

Schon wieder zugeschlagen

Erst vor rund zwei Wochen traf es die Kirchbacher Straße (B 73) zwischen Hausmannstätten und Kirchbach-Zerlach, wo ebenfalls 34 Tafeln gestohlen wurden. Nun setzten die Diebe ihre Tour entlang der B 66 fort. Verkehrslandesrätin Claudia Holzer (FPÖ) bestätigte: „Im Großraum Feldbach, Bad Gleichenberg und Straden wurden insgesamt 35 Kilometrierungstafeln samt den Aluminiumstehern gestohlen. Selbstverständlich wurden auch diese Diebstähle bei der Polizei angezeigt, diesmal von der Straßenmeisterei Feldbach und der Straßenmeisterei Mureck.“

Mehr als nur Nummerntafeln

Was viele nicht wissen: Diese Tafeln sind im Straßenverkehr wichtiger, als sie aussehen. Sie helfen bei der genauen Standortbestimmung, zum Beispiel, wenn jemand eine Panne hat oder ein Unfall passiert. Fehlen sie, kann das im Ernstfall wertvolle Zeit kosten. Diebstähle wie diese gefährden also nicht nur das Budget, sondern auch die Verkehrssicherheit.

Aluminium im Visier

Warum gerade diese Tafeln? Laut Franz Zenz, Leiter des Straßenerhaltungsdienstes, steckt wohl mehr dahinter: „Offensichtlich handelt es sich um eine organisierte Diebsbande, die die eineinhalb Meter hohen Aluminiumrohre zu Geld macht.“