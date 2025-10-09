Nach Bund und Graz: NEOS verlangt Anpassung im öffentlichen Dienst

Nachdem die Stadt Graz den Bundes-Gehaltsabschluss übernommen hat, fordert NEOS-Chef Niko Swatek nun auch vom Land Steiermark, diesem Beispiel zu folgen. Landeshauptmann Kunasek müsse bei den Gehältern „nachziehen“.

Nachdem die Stadt Graz den Bundes-Gehaltsabschluss für den öffentlichen Dienst übernommen hat, fordert NEOS-Chef Niko Swatek nun dasselbe vom Land Steiermark. Landeshauptmann Mario Kunasek (FPÖ) müsse den Schritt „im Sinne der Beschäftigten und des Budgets“ setzen. Die Entscheidung in Graz stößt nun auch auf politisches Echo im Land. Swatek begrüßt den Abschluss auf Bundesebene und fordert, dass auch die Steiermark denselben Weg geht. „Wir begrüßen die neu ausgehandelten Gehälter der öffentlichen Bediensteten auf Bundesebene. In Zeiten von angespannten Budgets war es richtig und wichtig, die ursprüngliche Regelung wieder aufzumachen“, erklärte Swatek. Er erwartet nun eine klare Entscheidung auf Landesebene: „Wir erwarten uns von Landeshauptmann Kunasek, dass er jetzt nachzieht und die Lohnabschlüsse des Bundes übernimmt – so wie das auch in Niederösterreich und Salzburg gemacht wurde.“

NEOS-Landeschef Niko Swatek fordert, dass die steirische Landesregierung den Bundes-Gehaltsabschluss übernimmt.

Forderung nach verantwortungsvollem Budgetvollzug

Swatek erinnerte daran, dass die Beamtengehälter in den vergangenen Jahren bereits deutlich angepasst wurden: 2022 um drei Prozent, 2023 um 7,15 Prozent, 2024 um 9,15 Prozent und heuer durchschnittlich um 3,5 Prozent. Trotzdem sei es wichtig, mit den öffentlichen Mitteln sorgsam umzugehen. „Es braucht auch bei den Gehältern in der Steiermark einen nachhaltigen und verantwortungsvollen Budgetvollzug“, so der NEOS-Chef.

Kritik an der Landesregierung

In Richtung Landesregierung mahnte Swatek Reformbereitschaft und Sparsamkeit ein. „Der höchste Berg in der Steiermark ist der Schuldenberg, der sogar noch weiter anwachsen wird. Deshalb muss die Landesregierung sorgsam mit dem Geld der Menschen umgehen, jede Einspar-Möglichkeit genau prüfen und endlich umfassende Reformen auf den Weg bringen“, betonte Swatek.