Steiermark: Drei KAGes-Küchen für geringeren Lebensmittelabfall geehrt

Drei steirische KAGes-Spitalsküchen wurden für ihren sorgsamen Umgang mit Lebensmitteln ausgezeichnet. Die Standorte Graz II Süd, Universitätsklinikum Graz und Stolzalpe konnten ihre Abfallmengen deutlich senken.

Landesrätin Simone Schmiedtbauer überreichte beim Großküchen-Gipfel in Graz die Auszeichnungen an die drei KAGes-Standorte für ihren vorbildlichen Umgang mit Lebensmitteln.

Die Initiative „United Against Waste“ hat drei steirische Krankenhausküchen der KAGes prämiert. Die Standorte Graz II Süd, Universitätsklinikum Graz und Stolzalpe (Murtal) überzeugten mit deutlichen Verbesserungen beim Umgang mit Lebensmitteln.

Weniger Lebensmittelabfall in KAGes-Spitälern

Im ersten Halbjahr 2025 lag der Lebensmittelverwurf in den Spitälern der Steiermärkischen Krankenanstaltengesellschaft m.b.H. (KAGes) erstmals unter 20 Prozent. Damit konnten die Küchen ihren Abfallanteil deutlich senken. „Die von uns gesetzten Maßnahmen haben sich als wirkungsvoll erwiesen“, sagt KAGes-Vorstand Ulf Drabek. 2022 seien noch mehr als ein Drittel der Speisen zurück an die Küche gegangen. Insgesamt bereiten die KAGes-Küchen jährlich rund sechs Millionen Mahlzeiten zu.

Auszeichnung durch „United Against Waste“

Für das Engagement gegen Lebensmittelverschwendung wurden drei KAGes-Standorte von der Initiative „United Against Waste“ ausgezeichnet: das LKH Graz II (Standort Süd), das LKH-Universitätsklinikum Graz sowie das LKH Murtal, Standort Stolzalpe. Die Urkunden überreichte Landesrätin Simone Schmiedtbauer (ÖVP) beim Großküchen-Gipfel am 8. Oktober in der Landwirtschaftlichen Fachschule Grottenhof in Graz. KAGes-Vorstandsvorsitzender Gerhard Stark betont: „Nachhaltigkeit und Zukunftsorientierung sind Grundpfeiler der KAGes-Strategie. Der verantwortungsvolle Umgang mit Lebensmitteln ist uns ein zentrales Anliegen.“

©Land Steiermark/Robert Binder Die diesjährigen Preisträger wurden Im Rahmen des Großküchengipfels ausgezeichnet (v.l.) : KHBW Michael Kazianschütz, MBA MSc (Bereichsleiter Wirtschaft/Logistik des Uniklinikum Graz), Gertrude Siedler (Stellvertretende Küchenleiterin am LKH Murtal, Standort Stolzalpe), Landesrätin Simone Schmiedtbauer, Thomas Sommer (Küchenleiter am LKH-Univ.Klinikum Graz), Walter Mayer (Küchenleiter am LKH Graz II).

Standort Stolzalpe mit größter Verbesserung

Am Standort Stolzalpe des LKH Murtal wurde der Lebensmittelverwurf besonders stark reduziert. Im Jahresschnitt 2023 betrug der Anteil noch 27 Prozent, im ersten Halbjahr 2025 nur noch 14 Prozent. Damit ist die Stolzalpe aktuell der bestgereihte KAGes-Standort. „Unser Erfolg ist unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, allen voran dem Küchenleiter und seinem engagierten Team zu verdanken“, sagt Betriebsdirektorin Sabine Reiterer. Entscheidende Faktoren waren laut Reiterer wählbare Portionsgrößen, flexible Komponentenauswahl, eine optimierte Produktionsplanung sowie die enge Zusammenarbeit mit der Pflege.

Weitere gute Platzierungen

Auch das LKH Graz II Süd zählt mit 15 Prozent Lebensmittelverwurf seit Jahren zu den führenden Häusern der KAGes. Es erhielt 2024 die Auszeichnung „Top Standort“. Das LKH-Universitätsklinikum Graz wurde ebenfalls prämiert: Dort konnte der Anteil der zurückgeschickten Speisen seit 2019 halbiert werden. Insgesamt lagen im Vorjahr sieben der 14 bewerteten KAGes-Standorte im besten Drittel der österreichweit 59 teilnehmenden Krankenhausküchen. Dazu gehört auch das LKH Oststeiermark, Standort Feldbach, wo Küchenleiter Christian Raffler das Thema Lebensmittelrücklauf im Rahmen seiner Ausbildung zum Großküchenleiter bearbeitete.

Langjährige Zusammenarbeit mit Initiative

Seit 2019 arbeitet die KAGes mit der Initiative „United Against Waste“ zusammen, um Speiseabfälle zu verringern. Im Vergleich zu damals werden jährlich rund 300.000 Kilogramm weniger Speisen entsorgt. Das entspricht einer Einsparung von etwa 600 Tonnen CO₂. Zu den bestgereihten Standorten im ersten Halbjahr 2025 zählen Stolzalpe, Graz II, Knittelfeld-Judenburg, Rottenmann, Bad Radkersburg, Wagna und Feldbach – sie alle haben ihren Lebensmittelverwurf auf unter 20 Prozent reduziert.