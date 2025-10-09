Steiermark: NEOS fordern rasche Hilfe bei Blauzungenkrankheit

Die Blauzungenkrankheit breitet sich in der Steiermark weiter aus. NEOS-Landwirtschaftssprecher Robert Reif kritisiert fehlende Konzepte und fordert von Land und Landwirtschaftskammer endlich konkrete Hilfe für die Bauern.

Die Blauzungenkrankheit breitet sich in der Steiermark weiter aus und sorgt bei vielen Landwirten für große Sorgen.

Die Blauzungenkrankheit sorgt derzeit für Unruhe in der steirischen Landwirtschaft. Für viele Betriebe steht viel auf dem Spiel und Hilfe scheint laut NEOS nur schleppend zu kommen. „Die Landesregierung hat noch immer keine Konzepte zur Bekämpfung der Blauzungenkrankheit, die Landwirtschaftskammer sitzt auf Millionen-Rücklagen und die Bäuerinnen und Bauern werden mit der Seuche alleine gelassen. Das werden wir keinesfalls akzeptieren“, betont NEOS-Landwirtschaftssprecher Robert Reif. Seine Partei bringt nun einen Antrag im Landtag ein, um Bewegung in die Sache zu bringen.

©NEOS Steiermark NEOS-Landwirtschaftssprecher Robert Reif fordert von Land und Landwirtschaftskammer rasche Hilfe für betroffene Bauern.

Was ist die Blauzungenkrankheit? Die Blauzungenkrankheit ist eine ansteckende, aber nicht auf den Menschen übertragbare Tierseuche, die vor allem Schafe, Rinder, Ziegen und Wildwiederkäuer betrifft. Hier die wichtigsten Fakten: Übertragung: Die Krankheit wird durch Stechmücken der Gattung Culicoides übertragen, also nicht direkt von Tier zu Tier. Vor allem in warmen Monaten, wenn die Insekten aktiv sind, steigt das Risiko einer Ausbreitung.

Symptome: Betroffene Tiere zeigen Fieber, geschwollene Lippen, Zunge und Schleimhäute, Lahmheit und im schweren Verlauf eine bläulich verfärbte Zunge – daher der Name Blauzungenkrankheit. Bei Schafen kann die Krankheit sogar tödlich verlaufen, Rinder zeigen meist mildere Symptome.

Erreger: Verursacht wird die Krankheit durch das Blauzungenvirus (BTV), von dem es verschiedene Typen gibt.

Kein Risiko für Menschen: Die Krankheit ist nicht gefährlich für den Menschen und kann auch nicht über Fleisch oder Milch übertragen werden.

Vorbeugung: Die wichtigste Schutzmaßnahme ist die Impfung. In manchen Bundesländern, wie derzeit in Kärnten, wird sie kostenlos zur Verfügung gestellt, um die Ausbreitung einzudämmen.

Verbreitung: Die Blauzungenkrankheit tritt regelmäßig in südlichen EU-Staaten auf und gelangt durch den Klimawandel zunehmend auch nach Mitteleuropa, da sich die übertragenden Mücken weiter ausbreiten.

17 Jahre ohne Vorsorge

Bereits 2008 war die Blauzungenkrankheit ein großes Thema in der Steiermark. „Die Landesregierung hätte also 17 Jahre Zeit gehabt, um Pläne zu entwickeln und vorbereitet zu sein. Das hat sie nicht getan“, so Reif. Damals stellte das Land gemeinsam mit dem Bund die nötigen Impfungen bereit. „Wo bleibt die Unterstützung für unsere Bäuerinnen und Bauern heute?“, fragt Reif in Richtung Landesregierung.

Kärnten zeigt, wie es gehen könnte

Ein Blick nach Kärnten zeigt laut Reif, dass Hilfe möglich ist, wenn man rasch handelt. Dort wird der Impfstoff für betroffene Landwirte kostenlos zur Verfügung gestellt. Finanziert wird das über den Tierseuchenfonds, die Abwicklung übernehmen die Amtstierärzte. Für Reif ein Beispiel, das auch die Steiermark dringend übernehmen sollte.

Landwirtschaftskammer in der Kritik

Neben der Landesregierung nimmt der NEOS-Abgeordnete auch die Landwirtschaftskammer in die Pflicht. „Die Mitgliedsbeiträge werden gern genommen und man kann sich über üppige Rücklagen freuen. Im Jahr 2022 waren es mehr als 11,5 Millionen Euro – bei Gesamteinnahmen von 57,75 Millionen. Wenn unsere Bauern in Not sind, müssen diese Gelder für Hilfen bereitgestellt werden. Und zwar sofort!“, fordert Reif abschließend.