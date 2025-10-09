Skip to content
/ ©5 Minuten
Symbolfoto
Ein Bild auf 5min.at zeigt ein Rettungsauto in Klagenfurt.
Der 66-Jährige erlitt schwere Verletzungen und verstarb später im Krankenhaus.
Liezen
09/10/2025
Tragischer Unfall

E-Biker (66) stirbt nach Kollision mit PKW im Krankenhaus

Mittwochmittag, 8. Oktober 2025, kam es zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einem E-Bike. Ein 66-jähriger E-Bike-Lenker erlitt dabei schwere Kopfverletzungen und verstarb wenig später im Krankenhaus.

von Anja Mandler
1 Minute Lesezeit(182 Wörter)

Ein tragischer Unfall ereignete sich am 8. Oktober in Rottenmann (Bezirk Liezen). Gegen 13.10 Uhr fuhr ein 40-Jähriger aus dem Bezirk Liezen mit seinem Pkw auf der Hauptstraße in Richtung Trieben und wollte gegenüber einem Haus einparken. Dazu fuhr er zunächst am gekennzeichneten Parkplatz vorbei, hielt an und setzte anschließend zurück, um rückwärts einzuparken. Zur selben Zeit bog ein 66-jähriger Mann mit seinem E-Bike aus einer gegenüberliegenden Hauseinfahrt kommend nach links in die Hauptstraße – ebenfalls in Richtung Trieben – ein. Dabei stieß er mit dem Vorderreifen seines Fahrrades gegen das Heck des rückwärtsfahrenden Pkw.

Radfahrer verstarb später im Krankenhaus

Der Radfahrer, der keinen Helm getragen haben dürfte, stürzte auf die gepflasterte Fahrbahn und erlitt schwere Kopfverletzungen. Nach der Erstversorgung wurde der Mann zunächst mit dem Roten Kreuz ins LKH Rottenmann gebracht und in weiterer Folge mit dem Rettungshubschrauber ins LKH Graz geflogen, wo er an den Folgen seiner Verletzungen verstarb. Der Pkw-Lenker blieb unverletzt, ein durchgeführter Alkomattest verlief negativ.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 09.10.2025 um 15:16 Uhr aktualisiert
