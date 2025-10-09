Wetter in der Steiermark: Die Sonne kämpft sich am Freitag durch

Der Freitag bringt nach einem trüben Start meist freundliches Herbstwetter. Während sich entlang der Alpennordseite noch letzte Wolken und vereinzelte Regentropfen zeigen, setzt sich sonst rasch die Sonne durch.

Der Freitag startet entlang der Alpennordseite zunächst mit tiefen Restwolken, vereinzelt kann es daraus noch leicht regnen - dann folgt Sonnenschein.

Der Freitag startet entlang der Alpennordseite zunächst mit tiefen Restwolken, vereinzelt kann es daraus noch leicht regnen. In den übrigen Landesteilen zeigt sich das Wetter jedoch bereits am Vormittag von seiner freundlichen Seite, sobald sich lokale Nebel- und Hochnebelfelder aufgelöst haben. Am Nachmittag überwiegt in weiten Teilen des Landes der Sonnenschein. Dichtere Wolken halten sich am ehesten noch rund um das Gesäuse, wo es etwas trüber bleibt. In der Obersteiermark frischt stellenweise lebhafter Nordwestwind auf, sonst bleibt es meist mäßig windig.

Bis zu 20 Grad

Die Temperaturen erreichen im Norden Höchstwerte um 16 Grad, im Süden, etwa von Deutschlandsberg über Leibnitz bis Bad Radkersburg, wird es mit bis zu 20 Grad angenehm mild. Insgesamt präsentiert sich der Freitag somit als freundlicher Herbsttag mit viel Sonne und nur wenigen wetterbedingten Einschränkungen.