Feuerwehr, Polizei & Co: Große Sicherheitsaktion für 156 Kinder

Die initiative ging von der Polizei aus und wurde von der ASFINAG, der MVG und dem Land Steiermark mit der Aktion „Augen auf die Straße“ sowie der Gemeinden unterstützt. Die Freiwillige Feuerwehr stellte den Platz und das Rüsthaus zur Verfügung. An vier Stationen (Richtiges Verhalten beim Schulbus; Toter Winkel bei Fahrzeugen; Gefahren in Sozialen Medien und Trend- & Sportgeräte) wurden die Kinder geschult. Mit voller Begeisterung konnten die Kinder auch die Fahrzeuge von innen besichtigen und einmal als Lenker am Fahrersitz Platz nehmen.

©BFVMZ Pusterhofer ©BFVMZ Pusterhofer ©BFVMZ Pusterhofer