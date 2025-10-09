Skip to content
/ © BFVMZ Pusterhofer
Am Donnerstag, 09.10.2025 fand bei der Freiwilligen Feuerwehr Freßnitz eine GEMEINSAM.SICHER Aktion statt.
Mit voller Begeisterung konnten die Kinder auch die Fahrzeuge von innen besichtigen und einmal als Lenker am Fahrersitz Platz nehmen.
Freßnitz
09/10/2025
GEMEINSAM.SICHER

Feuerwehr, Polizei & Co: Große Sicherheitsaktion für 156 Kinder

Am Donnerstag, 9. Oktober, fand bei der Freiwilligen Feuerwehr Freßnitz eine GEMEINSAM.SICHER Aktion statt. 156 Volksschulkinder aus fünf Schulen (Kapfenberg, Wartberg, Mitterdorf, Veitsch und Krieglach) nahmen daran teil.

von Anja Mandler
1 Minute Lesezeit(98 Wörter)

Die initiative ging von der Polizei aus und wurde von der ASFINAG, der MVG und dem Land Steiermark mit der Aktion „Augen auf die Straße“ sowie der Gemeinden unterstützt. Die Freiwillige Feuerwehr stellte den Platz und das Rüsthaus zur Verfügung. An vier Stationen (Richtiges Verhalten beim Schulbus; Toter Winkel bei Fahrzeugen; Gefahren in Sozialen Medien und Trend- & Sportgeräte) wurden die Kinder geschult. Mit voller Begeisterung konnten die Kinder auch die Fahrzeuge von innen besichtigen und einmal als Lenker am Fahrersitz Platz nehmen.

