Unfall in Sägewerk: Arbeiter (25) stürzt acht Meter tief in Schacht

Am Donnerstagabend, 9. Oktober 2025, stürzte ein 25-jähriger Arbeiter bei Instandhaltungsarbeiten in einer Halle eines Sägewerks rund acht Meter in die Tiefe und wurde dabei verletzt.

In einem Sägewerk in Weißkirchen in der Steiermark (Bezirk Murtal) kam es am Donnerstagabend zu einem Arbeitsunfall. Ein 25-jähriger Mann war gegen 20.15 Uhr damit beschäftigt, ein in einer Anlage verklemmtes Rundholz mithilfe eines Deckenkrans durch ein zuvor entferntes Bodengitter anzuheben. Dabei hielt er sich laut eigenen Angaben an der Kette des Krans fest und trat aus Unachtsamkeit einen Schritt zu weit nach vorne.

25-Jähriger stürzt rund 8 Meter in Schacht

In weiterer Folge stürzte er durch den geöffneten Schacht etwa acht Meter in die Tiefe. Er wurde mit Verletzungen unbestimmten Grades in ein Krankenhaus gebracht. Polizisten stellten vor Ort fest, dass kein Fremdverschulden vorliegt.