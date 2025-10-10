Kollision mit Mähdrescher: Alkounfall fordert zwei Schwerverletzte

Am Donnerstagabend, 9. Oktober 2025, kam es auf der L201 zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einem Mähdrescher. Zwei Personen wurden dabei schwer verletzt.

Kurz vor 22 Uhr war ein 30-jähriger Pkw-Lenker aus dem Bezirk Südoststeiermark mit einem Beifahrer in Kirchberg an der Raab (Bezirk Südoststeiermark) unterwegs. Plötzlich fuhr ein Mähdrescher aus einem angrenzenden Feld heraus, um die Landesstraße zu überqueren. Der Pkw-Lenker dürfte das landwirtschaftliche Fahrzeug übersehen haben und prallte ungebremst in das Mähwerk.

Unfall forderte zwei Schwerverletzte

Der Beifahrer konnte sich selbst aus dem Fahrzeug befreien, der Lenker musste von der Feuerwehr gerettet werden. Beide Männer wurden mit schweren Verletzungen ins LKH Feldbach eingeliefert.

Lenker war alkoholisiert

Der Mähdrescherlenker blieb unverletzt. Ein im Krankenhaus durchgeführter Alkotest beim Pkw-Lenker ergab eine mittelgradige Alkoholisierung.