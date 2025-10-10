Skip to content
Region auswählen:
/ ©FF Pöllau
Bild auf 5min.at zeigt Feuerwehrleute bei einem Einsatz.
Die Freiwillige Feuerwehr Pöllau wurde in der Nacht zur Menschenrettung alarmiert
Pöllau
10/10/2025
Menschenrettung

Kleinbus überschlug sich in Graben: Person in Fahrzeug eingeschlossen

In der Donnerstagnacht wurde die Freiwillige Feuerwehr Pöllau gegen 23 Uhr mittels Zugsalarm zu einem Verkehrsunfall mit eingeschlossener Person auf die L448 in Richtung Gschaid gerufen.

von Elisa Auer Elisa Auer 5 Minuten Redaktion
1 Minute Lesezeit(96 Wörter)

„Nachdem ein Kleinbus von der Fahrbahn abgekommen war, überschlug sich dieser und blieb seitlich im Graben liegen. Beim Eintreffen war die Unfallstelle bereits durch die Polizei abgesichert, weshalb direkt mit der Menschenrettung begonnen werden konnte“, berichtet die Freiwillige Feuerwehr Pöllau. Weiters heißt es in einem Einsatzbericht: „Nach der Sicherung gegen Umkippen und dem Ausleuchten der Einsatzstelle, wurde der Lenker über die Beifahrerseite befreit und der Polizei übergeben.“ Nach der Bergung des Fahrzeuges konnten die Feuerwehrleute nach etwa 1,5 Stunden einrücken und ihre Einsatzbereitschaft wieder herstellen.

Bild auf 5min.at zeigt Feuerwehrleute bei einem Einsatz.
©FF Pöllau
Ein Kleinbus kam von der Fahrbahn ab…
Bild auf 5min.at zeigt Feuerwehrleute bei einem Einsatz.
©FF Pöllau
…überschlug sich und blieb im Graben hängen.
Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 10.10.2025 um 08:04 Uhr aktualisiert
Du hast einen #Fehler gefunden? Jetzt melden.

Mehr Interessantes

Folge uns auf: