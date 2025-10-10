Skip to content
Region auswählen:
/ ©Feuerwehr Aigen im Ennstal
Bild auf 5min.at zeigt einen Feuerwehreinsatz.
Mehrere Feuerwehren bekämpfen Silobrand
Liezen
10/10/2025
Silobrand

Brandalarm: Mehrere Feuerwehren im Einsatz im Gewerbegebiet Aigen

Mehrere Feuerwehren mussten am heutigen Freitagmorgen, dem 10. Oktober 2025 zu einem Brand im Gewerbegebiet Aigen (Bezirk Liezen) ausrücken.

von Elisa Auer Elisa Auer 5 Minuten Redaktion
1 Minute Lesezeit(71 Wörter)

„Aktuell stehen wir gemeinsam mit der Feuerwehr Lanschern und Stainach bei einem Silobrand in einem Holzbaubetrieb im Gewerbegebiet Aigen im Ennstal im Einsatz. Insgesamt sind 6 Einsatzfahrzeuge und rund 40 Einsatzkräfte vor Ort“, informiert die Freiwillige Feuerwehr Aigen im Ennstal am frühen Freitagmorgen. Weiter heißt es: „Auch die Polizei und Rettung befindet sich im Einsatz.“ Nähere Informationen sind noch nicht bekannt.

Bild auf 5min.at zeigt einen Brand.
©Feuerwehr Aigen im Ennstal
Brandalarm im Gewerbegebiet Aigen.
Bild auf 5min.at zeigt mehrere Feuerwehrleute.
©Feuerwehr Aigen im Ennstal
Mehrere Feuerwehren stehen im Einsatz.
Du hast einen #Fehler gefunden? Jetzt melden.

Mehr Interessantes

Folge uns auf: