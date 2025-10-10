Brandalarm: Mehrere Feuerwehren im Einsatz im Gewerbegebiet Aigen

„Aktuell stehen wir gemeinsam mit der Feuerwehr Lanschern und Stainach bei einem Silobrand in einem Holzbaubetrieb im Gewerbegebiet Aigen im Ennstal im Einsatz. Insgesamt sind 6 Einsatzfahrzeuge und rund 40 Einsatzkräfte vor Ort“, informiert die Freiwillige Feuerwehr Aigen im Ennstal am frühen Freitagmorgen. Weiter heißt es: „Auch die Polizei und Rettung befindet sich im Einsatz.“ Nähere Informationen sind noch nicht bekannt.

©Feuerwehr Aigen im Ennstal Brandalarm im Gewerbegebiet Aigen. ©Feuerwehr Aigen im Ennstal Mehrere Feuerwehren stehen im Einsatz.