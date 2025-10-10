/ ©Feuerwehr Aigen im Ennstal
Brandalarm: Mehrere Feuerwehren im Einsatz im Gewerbegebiet Aigen
Mehrere Feuerwehren mussten am heutigen Freitagmorgen, dem 10. Oktober 2025 zu einem Brand im Gewerbegebiet Aigen (Bezirk Liezen) ausrücken.
„Aktuell stehen wir gemeinsam mit der Feuerwehr Lanschern und Stainach bei einem Silobrand in einem Holzbaubetrieb im Gewerbegebiet Aigen im Ennstal im Einsatz. Insgesamt sind 6 Einsatzfahrzeuge und rund 40 Einsatzkräfte vor Ort“, informiert die Freiwillige Feuerwehr Aigen im Ennstal am frühen Freitagmorgen. Weiter heißt es: „Auch die Polizei und Rettung befindet sich im Einsatz.“ Nähere Informationen sind noch nicht bekannt.
