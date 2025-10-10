Herausforderungen in der Pflege: So will KAGes Personalmangel entgegenwirken

Die Sicherstellung der Gesundheitsversorgung aller Steirer und Steirerinnen ist wesentlicher Bestandteil der KAGes Strategie 2030. Dies bedingt wiederum die Bereitstellung des dafür nötigen Personals in der Pflege. Unter dem Leitgedanken „Aktuelle Herausforderungen in der Pflege – Personalbedarf neu denken“ traf sich das Pflegemanagement der KAGes diese Woche zu einer Fachtagung. Schwerpunkte des Zusammentreffens der rund 200 KAGes-Führungskräfte aus dem Pflegebereich im Steiermarkhof in Graz waren u.a. die Weiterentwicklung der Personalbedarfsberechnung sowie die Optimierung des Entlassungsmanagements.

Bis 2030: 51.100 Pflegekräfte müssen in Österreich nachbesetzt werden

Aktuell sind in der Pflege der KAGes etwa 9.500 Personen beschäftigt. (6.000 Diplomierte Gesundheits- und Krankenpfleger*innen, 400 Pflegefachassistent*innen, 3.100 Pflegeassistent*innen). Sie stellen damit die größte Berufsgruppe in der KAGes dar. Derzeit verzeichnet die KAGes eine Vollbesetzung, doch ist allein aufgrund der demografischen Entwicklung allgemein mit einer gesteigerten Nachfrage nach Pflegepersonal zu rechnen. So müssten etwa 7 Prozent aller steirischen Maturant*innen ein Pflegestudium absolvieren, um den Bedarf an diplomierten Gesundheits- und Krankenpflegepersonen künftig decken zu können. Österreichweit werden bis zum Jahr 2030 rund 51.100 Pflege- und Betreuungspersonen neu- oder nachbesetzt werden müssen (Quelle Personalbedarfsprognose Update 2050 (GÖG). Auch der rechtliche Rahmen verändert sich laufend: Mit den Novellen des Gesundheits- und Krankenpflegegesetzes (GuGK 2016 sowie 2022–2024) wurden Kompetenzen für Pflegefachassistenz und diplomierte Pflegekräfte erweitert. Gleichzeitig basiert die derzeitige Personalbedarfsberechnung noch auf einer Methode, die seit dem Jahr 2006 angewendet wird, wenn auch mit Adaptierungen nach einer Evaluierung 2013 – seither haben sich jedoch die Einflussfaktoren massiv verändert.

Personal soll künftig abgestimmter und flexibler eingesetzt werden

Vor diesem Hintergrund hat kürzlich ein Pilotprojekt der KAGes mit der Technischen Universität Graz gestartet. In Kooperation mit dem Institut für Maschinenbau und Betriebsinformatik sollen auf Grundlage routinemäßig dokumentierter Leistungsdaten die Prozesse einer Modellstation am LKH Südweststeiermark, Standort Deutschlandsberg dargestellt und analysiert werden. Ziel ist es, daraus Optimierungspotenziale sowie Prognosen für den künftigen Pflegebedarf abzuleiten. Im Mittelpunkt des Projekts steht ein ressourcen- und kompetenzorientierter Ansatz, bei dem die zahlenmäßige Zusammensetzung der Pflegeberufe stärker auf das jeweilige Setting abgestimmt wird. Eine Bettenstation stellt andere Anforderungen als eine Tagesklinik oder eine Ambulanz – künftig soll das Personal somit abgestimmter und flexibler eingesetzt werden können.

Entlassungsmanagement soll optimiert werden

Ein weiteres Schwerpunktthema der Tagung ist das Entlassungsmanagement. In den letzten Jahren wurden aus 20 Krankenhausstandorten sieben große Verbünde mit neuen Versorgungseinheiten, wie Tages- und Wochenkliniken gebildet. Damit steigt die Bedeutung einer engen Zusammenarbeit über Standorte hinweg. Expert*innen für Entlassungsmanagement sind verstärkt standortübergreifend aktiv, Wissen wird geteilt und Synergien werden geschaffen. Ziel ist eine durchgängige Versorgungskette für Patient*innen – von der stationären Aufnahme bis zur Nachsorge zuhause. Entlassungsmanagement beginnt dabei idealerweise bereits bei der Aufnahme. So können Patient*innen und Angehörige rechtzeitig auf die Zeit nach dem Krankenhausaufenthalt vorbereitet werden. Die enge Zusammenarbeit mit Hauskrankenpflege, Pflegeheimen, Pflegedrehscheiben und Hausärzt*innen ist entscheidend, um Versorgungslücken zu vermeiden.