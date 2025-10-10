Insolvenzwelle trifft diese steirischen Firmen mit voller Wucht

Bisher gab es in der Steiermark heuer 583 Firmeninsolvenzen. Insgesamt waren 1.286 Dienstnehmer betroffen. Die Gesamtpassiva der eröffneten Firmeninsolvenzen betragen 281,6 Mio. Euro, wie der AKV informiert.

Österreich steuert auf das 3. Rekordpleitenjahr in Folge zu. In der Steiermark liegen die 381 in den ersten neun Monaten des Jahres 2025 eröffneten Firmeninsolvenzen um –0,26 Prozent bzw. um 1 Verfahren unter dem Vorjahreswert. Besorgniserregend sind in der Steiermark – wie auf Bundesebene – jedoch die Verfahrensabweisungen mangels Masse, welche um 30,32 Prozent gestiegen sind.

281,6 Mio. Euro Gesamtpassiva bei Firmeninsolvenzen

202 Insolvenzanträge wurden in der Steiermark abgewiesen, weil kein kostendeckendes Vermögen vorhanden war und somit die Liquiditätspölster und Aktiva aufgebraucht sind. Einschließlich der Insolvenzabweisungen mangels Masse fielen im 1. bis 3. Quartal 2025 in der Steiermark 583 Firmeninsolvenzen an. Von den eröffneten Firmeninsolvenzen waren 1.286 Dienstnehmer (1. bis 3. Quartal 2024: 1.780) betroffen. Die Gesamtpassiva der eröffneten Firmeninsolvenzen betragen 281,6 Mio. Euro. Zumindest die Steiermark blieb in den ersten 9 Monaten des Jahres 2025 von Großinsolvenzen verschont.

Pleitegeier kreist über dem Handel

Die meisten Insolvenzen hatte der Handel mit 85 Fällen zu verzeichnen, gefolgt vom Bau (79) und der Gastronomie (69). Mehrheitlich (51,97 %) werden Firmeninsolvenzen über Gläubigeranträge eröffnet. Wöchentlich wurden im 1. bis 3. Quartal 2025 in der Steiermark über das Vermögen von 10 Unternehmen Insolvenzverfahren eröffnet. Der AKV rechnet für 2025 in der Steiermark mit über 500 eröffneten Firmeninsolvenzen, so dass einschließlich der Insolvenzabweisungsbeschlüsse bis zum Jahresende 2025 fast 800 Gesamtinsolvenzen erwartet werden.

Die Top 5 Insolvenzen der Steiermark nach Dienstnehmern myWorld International AG in Graz: 116 Dienstnehmer Svoboda Metalltechnik GmbH in Sebersdorf: 54 Dienstnehmer VouGee GmbH in Graz: 48 Dinestnehmer Lyconet Austria GmbH in Graz: 43 Dienstnehmer DSV Leoben Profispielbetriebs GmbH in Leoben: 39 Dienstnehmer

Die Top 10 Insolvenzen nach Passiva myWorld International AG in Graz: 22.729.000 Euro Privatperson aus Stainach: 20.674.000 Euro Einzelunternehmen in Unterpremstätten: 11.371.000 Euro Fuchs Pflegedienste GmbH in Stainz: 8.013.000 Euro Eudokia Projekt 11 GmbH in Graz: 7.700.000 Euro Svoboda Metalltechnik GmbH in Sebersdorf: 7.500.000 Euro Einzelunternehmen in Pischelsdorf am Kulm: 6.683.000 Euro Mariazeller Schwebebahnen GmbH in Mariazell: 6.256.000 Euro Einzelunternehmen in Wies: 6.000.000 Euro Privatperson in Köflach: 5.787.000 Euro.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 10.10.2025 um 12:09 Uhr aktualisiert