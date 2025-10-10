Totalschaden bei Autos: Kollision in Hollenegg fordert zwei Verletzte

Am Freitagmorgen, 10. Oktober 2025, kam es in Hollenegg zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei Autos. Eine 79-Jährige wurde dabei schwer, eine 50-Jährige leicht verletzt.

Gegen 7.45 Uhr lenkte eine 79-jährige Frau aus dem Bezirk Deutschlandsberg ihren Wagen auf der Gemeindestraße Hollenegg bergabwärts in Richtung Deutschlandsberg. Beim Einbiegen nach links auf die B 76 dürfte sie den von links kommenden Wagen einer 50-Jährigen, ebenso aus dem Bezirk, übersehen haben. Es kam zum rechtwinkeligen Zusammenstoß, bei dem beide Fahrzeuge schwer beschädigt wurden.

79-Jährige schwer verletzt

Die 79-Jährige erlitt schwere Verletzungen und wurde nach der Erstversorgung mit dem Rettungshubschrauber C17 ins LKH Graz geflogen. Die 50-Jährige wurde mit leichten Verletzungen ins LKH Weststeiermark gebracht. An beiden Fahrzeugen entstand Totalschaden. Die Alkotests verliefen negativ. Die B76 war im Unfallbereich während der Fahrzeugbergung gesperrt, eine örtliche Umleitung wurde eingerichtet.