Partnerschule aus Peking zu Gast in Bad Gleichenberg

Am 6. Oktober 2025 war auf dem Campus der Privatschulen Bad Gleichenberg einiges los. 60 Schüler, die Direktorin und sechs Lehrer der Beijing No. 161 High School aus China waren zu Gast in der Steiermark. Der Besuch fand im Rahmen eines internationalen Austauschprogramms statt, das jungen Menschen Einblicke in andere Bildungssysteme und Kulturen ermöglicht. Die Gäste aus Peking wurden herzlich empfangen und erhielten einen spannenden Einblick in die praxisorientierte Ausbildung der Tourismusschule. Dabei konnten sie die steirische Gastfreundschaft hautnah erleben.

©Privatschulen Bad Gleichenberg | 60 Schüler der Beijing No. 161 High School und der Privatschulen Bad Gleichenberg beim kulturellen Austausch.

Lernen durch Begegnung

Nach gegenseitigen Präsentationen führten die steirischen Schüler ihre Gäste durch die Schule und zeigten Unterrichtsräume, Projekte und Werkstätten. Im Gegenzug stellten die Jugendlichen aus Peking ihre Schule vor und erzählten von ihrem Schulalltag in China. Schulleiter Alfred Tieber betonte: „Solche Begegnungen fördern Verständnis, Offenheit und Respekt – Werte, die in einer globalisierten Welt immer wichtiger werden.“

©Privatschulen Bad Gleichenberg Die beiden Direktoren bei der Geschenkübergabe.

Kultur aus erster Hand

Ein Höhepunkt des Besuchs war die kulturelle Vorführung der chinesischen Schüler. Mit großer Begeisterung präsentierten sie traditionelle Kalligrafie, Kampfkunst und chinesische Tänze. Ihre Darbietungen sorgten für Begeisterung und gaben einen beeindruckenden Einblick in die chinesische Kultur.