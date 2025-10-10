Skip to content
Nach Nebel und Hochnebel zeigt sich die Sonne in der gesamten Steiermark.
Steiermark
10/10/2025
Prognose

Nach Nebel viel Sonne: Freundlicher Samstag in der Steiermark

Ein freundlicher Herbstsamstag steht bevor: Nach Nebel und Hochnebel setzt sich in der Steiermark zunehmend die Sonne durch.

von Julia Waldhauser
Am Samstag, dem 11. Oktober 2025, bringt Hochdruckeinfluss der Steiermark überwiegend sonniges Wetter. „Anfangs halten sich über den Tälern sowie im Südosten einige Frühnebelfelder, vom Gesäuse bis Mariazell auch dichter Hochnebel“, so die Meteorologen der Geosphere Austria. Bis spätestens Mittag lösen sich Nebel und Hochnebel auf, danach zeigt sich verbreitet die Sonne. Vom Mariazeller Land bis zum Wechsel weht noch spürbarer Nordwestwind. Die Temperaturen liegen am Morgen zwischen 4 und 10 Grad, am Nachmittag werden milde 12 bis 21 Grad erreicht.

