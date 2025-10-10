Nach Nebel viel Sonne: Freundlicher Samstag in der Steiermark

Am Samstag, dem 11. Oktober 2025, bringt Hochdruckeinfluss der Steiermark überwiegend sonniges Wetter. „Anfangs halten sich über den Tälern sowie im Südosten einige Frühnebelfelder, vom Gesäuse bis Mariazell auch dichter Hochnebel“, so die Meteorologen der Geosphere Austria. Bis spätestens Mittag lösen sich Nebel und Hochnebel auf, danach zeigt sich verbreitet die Sonne. Vom Mariazeller Land bis zum Wechsel weht noch spürbarer Nordwestwind. Die Temperaturen liegen am Morgen zwischen 4 und 10 Grad, am Nachmittag werden milde 12 bis 21 Grad erreicht.