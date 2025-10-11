Schwerer Sturz mit Moped: Notarzthubschrauber im Einsatz

Ein 16-jähriger Mopedlenker aus dem Bezirk Graz-Umgebung kam Freitagabend in Wohlsdorf (Bezirk Deutschlandsberg) in einer Bahnunterführung zu Sturz. Der Jugendliche prallte gegen eine Betonmauer und wurde schwer verletzt

Gegen 22.35 Uhr fuhr der 16-Jährige aus dem Bezirk Graz-Umgebung mit seinem Moped auf der Wohlsdorfer Straße (L639) von Wettmannstätten kommend in Richtung Wohlsdorf. In einer Linkskurve geriet er in einer Bahnunterführung auf die dortige Gehsteigkante und prallte in der Folge gegen die Betonmauer. Dabei erlitt er schwere Verletzungen und wurde vom Notarzthubschrauber C17 in das LKH Graz eingeliefert. Eine Beteiligung weiterer Fahrzeuge konnte nicht erhoben werden.