Sänger Chris Steger eröffnet Wintersaison auf Riesneralm

Mit einem besonderen Highlight startet die Riesneralm in diesem Jahr in die Wintersaison: Am Sonntag, dem 7. Dezember, wird Chris Steger die Bühne des Skigebiets einheizen. Der junge Musiker zählt zu den aufstrebenden Stars der österreichischen Musikszene und begeistert mit seiner einzigartigen Art, Emotionen in Liedern auszudrücken. Das Konzert von Chris Steger beginnt um 19 Uhr an der Talstation der Riesneralm Bergbahnen. Infos und Tickets gibt es bereits online.

Musikalische Events treffen auf Wintersport

„Musik schafft Emotionen und so sind die musikalischen Events auf der Riesneralm längst zu einem wichtigen Bestandteil des Skigebiets geworden. Sie bereichern unser Angebot und machen den Aufenthalt für unsere Gäste zu einem RIESNERlebnis“, sagt Erwin Petz, Geschäftsführer der veranstaltenden Riesneralm Bergbahnen. „Neben dem klangvollen Auftakt mit Chris Steger dürfen sich Wintersportlerinnen und Wintersportler auf gewohnt abwechslungsreiche Abfahrten, gemütliche Einkehrmöglichkeiten und die vertraut herzliche Atmosphäre freuen.“