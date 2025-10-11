Nach über 100 Jahren: Traditionsreicher Familienbetrieb schließt

Der Leobner Familienbetrieb "Zum lustigen Schmied" blickt auf eine langjährige Tradition zurück. Das Gasthaus in der Steiermark muss nun aber schließen, wie der Betreiber informiert.

Das Traditionsgasthaus „Zum lustigen Schmied“ in Leoben wird aktuell in dritter Generation von Familie Waldsam geführt. Auch vor dieser Zeit war das Lokal schon ein Familienbetrieb. Von 1921-1958 wurde das alte Gasthaus unter dem Namen „Zum lustigen Schmied“ von der Familie Mauerhofer betrieben. „Der Name ‚Zum lustigen Schmied‘ kommt von der am selben Grund befindlichen Wirtschaft eines Wagners und Schmieds“, so die Info auf der Website des Restaurants. Weiter heißt es dort: „Das neue (aktuelle) Gasthaus wurde zwischen 1959-1961 erbaut und ab 1. Mai 1961 von Maria Waldsam geführt. Von 1981-2016 wurde das Gasthaus von Michael Waldsam (Sohn von Maria Waldsam) geführt.“ Die Übergabe an Christoph Waldsam erfolgte dann am 1. April 2016.

Traditionsgasthaus schließt: „Wir danke euch für die langjährige Treue“

Mit Ende des Jahres wird das stets von Familienhand geführte Lokal schließen, wie der Betreiber informiert: „Liebe Gäste, mit schweren Herzen müssen euch mitteilen, dass wir das Gasthaus mit Ende des Jahres schließen werden! Aus diesem Grund bitten wir euch, eure Gutscheine noch rechtzeitig einzulösen (Reservierung erforderlich). Wir danken für die langjährige Treue und würden uns freuen, euch noch einmal bei uns im Haus begrüßen zu dürfen. Christoph und das Team vom lustigen Schmid.“