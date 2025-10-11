Skip to content
Region auswählen:
/ ©FF Kaindorf
Bild auf 5min.at zeigt einen Einsatz bei einem Verkehrsunfall.
Zwei Autos kollidierten auf der B54 in Hinterbüchl
Kaindorf bei Hartberg
11/10/2025
Verkehrsunfall

Kollision in Kaindorf fordert verletzte Person

Am Freitagabend, dem 10 Oktober 2025 wurde die Freiwillige Feuerwehr Kaindorf gegen 20 Uhr zum Einsatz auf die B54 alarmiert.

von Elisa Auer Elisa Auer 5 Minuten Redaktion
1 Minute Lesezeit(68 Wörter)

Am Freitagabend kollidieren zwei Autos beim Abbiegen auf der B54 in Hinterbüchl. „Eine Person wird unbestimmten Grades verletzt“, informiert die Freiwillige Feuerwehr Kaindorf. Die Aufgaben der Feuerwehr umfassten das Absichern und Ausleuchten der Einsatzstelle, die Verkehrsregelung, das Entfernen der Unfallfahrzeuge, das Freimachen der Bundesstraße und das Aufräumen der Unfallstelle. Neben der Feuerwehr standen auch Rettung und Polizei im Einsatz.

Bild auf 5min.at zeigt einen Einsatz bei einem Verkehrsunfall.
©FF Kaindorf
Du hast einen #Fehler gefunden? Jetzt melden.

Mehr Interessantes

Folge uns auf: