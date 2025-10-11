Schwerer Arbeitsunfall: 62-Jähriger verletzt sich mit Kreissäge

Ein Moment der Unachtsamkeit mit schweren Folgen. Ein 62-Jähriger aus Pöllauberg verletzte sich schwer bei Holzarbeiten, blieb aber geistesgegenwärtig und holte selbst Hilfe.

Es war ein ruhiger Samstagnachmittag in Pöllauberg, als es plötzlich zu einem folgenschweren Arbeitsunfall kam. Gegen 15.15 Uhr arbeitete ein 62-jähriger Mann aus dem Bezirk Hartberg-Fürstenfeld in einer Tenne seines Bauernhofs mit einer Tischkreissäge. Beim Zerkleinern von Brennholz passierte das Unglück: Mehrere Finger seiner linken Hand gerieten in das rotierende Sägeblatt. Der Mann erlitt dabei schwere Verletzungen.

Geistesgegenwärtig trotz Schmerzen

Trotz der starken Schmerzen und der blutenden Wunden bewies der 62-Jährige enorme Geistesgegenwart. Er begab sich selbstständig in den Hof, wo ihn eine Mitbewohnerin bemerkte. Sie reagierte sofort und setzte die Rettungskette in Gang. Nur durch das schnelle Handeln aller Beteiligten konnte Schlimmeres verhindert werden. Nach der Erstversorgung durch den Notarzt wurde der Verletzte mit dem Rettungshubschrauber Christophorus 16 ins Landeskrankenhaus Graz geflogen. Dort wurde er stationär aufgenommen und weiter medizinisch betreut. „Hinweise auf Fremdverschulden liegen nicht vor“, so die Landespolizeidirektion Steiermark abschließend.